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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 09:31 BJT

亚洲橡胶：东京期胶追随沪胶下跌，因忧心中国需求放缓

路透东京7月29日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶 <0#2JRU:>周一追随上海期胶跌势下挫3%，因市场担心中国需求放缓。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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