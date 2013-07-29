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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 09:19 BJT

《汇市简讯》美元/日圆反弹难以持久，采取逢涨卖出策略

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* 美元/日圆随欧元/日圆自稍早低点97.78反弹，升至98.20附近

* 短线美国基金在买进欧元/日圆，部分进口商买进美元/日圆

* 市场多仓仍然偏多，美元/日圆再度来到98.00下方，稍早高点在98.34

* 关键支撑在97.65, 97.50 - 50%回档位，云区底部

* 97.50下方有大型停止单，趋于下行，日经指数跌2%(完)

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