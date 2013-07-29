港报社评：缺乏管理资源，大球场变「薯仔田」--星岛日报7月29日

英超劲旅来港访问献技，但球赛尚未举行，却先发生大球场草地变成「薯仔田」，球队取消练习的不快事件。大球场的管理过去多次出事，反映多年扰扰攘攘，始终找不到理想的营运管理模式。

由于草地质素太差，到访球队决定取消公开练习。对球迷来说，等如少了一个近距离欣赏偶像的机会，同时还令人担心，今日演出水准会否受到影响，因为这个原因，已有少量门票回流，销售反应似乎没有预期热烈。

大球场草地质素受批评，今次并非首次。管理部门解释是先前经过激烈的国际榄球赛，再加上连场大雨所致。大球场草地问题有设计和建筑上的缺点，同时有维修保养的因素，不过，真正深层次的成因，还是球场至今无法找到合适的管理模式。

解释大球场草地保养困难的技术因素可以很多，但公众会奇怪，为甚么每个星期都被马匹狠狠践踏的跑马地马场，却鲜有出现影响比赛的情况呢？

说穿了，只是因为赛马广受欢迎，草地绝对不能出事，于是马会愿意投入大量的管理资源去确保质素。由此可见，大球场变大烂地，病因是球场用途高不成、低不就，形成管理资源不足，成因是本港的足球运动无法独自维持一个高质素的球场，同时又无法有其他「副业」可以提供额外足够资源。

号称世界级都市的香港，竟然没有像样的球场供外队作赛，这也是本地讲求市场规律营运产生出来的结果。如果要解决这个情况，眼前当然是发挥港人临急应变的精神，先尽量提升草地的作赛条件；长远来说，就要研究怎样找出一个合乎效益的管理办法。