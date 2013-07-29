《全球金融分析》中国金融市场或已现投资洼地，吸引投资者眼球

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
**放缓反应**
根据汤森路透旗下的基金分析公司理柏(Lipper)，2013年迄今，自中国股票型基金赎回规模达36.5亿美元。
这波卖盘压低了在香港上市的H股。恒生国企指数 在2013年下跌了14.7%，最新报9,757.58点。该指数在6月底时创下8,640点的低位。
根据法国兴业银行，H股目前市盈率为8.2倍，和1990年代末触及的低位7.1倍相去不远。该行驻孟买的亚洲股票策略师Vivek Misra表示，当恒生国企指数触及8,000点时，投资者应该考量买进H股。
“8,000点时，市盈率将会是6.95倍，分析师预期未来三年市场每股盈余的年复合成长率将为11%，”Misra表示。
美国银行美林的数据显示，中国的材料和金融业分别超卖约25%和9%，同样也是低接机会。
Aberdeen资产管理等投资者仍对投资中国持审慎态度，因中国的企业获利下滑，且信贷政策收紧。该公司所管理的资产超过3,000亿美元，其正利用在香港的投资作为保留对中国经济曝险的方式，但有进行一些保护。
香港也未免于中国经济放缓的冲击，尽管香港恒生指数 今年以来仅下跌3.3%。
Aberdeen的中国和香港股票部主管Nicholas Yeo表示，香港企业的资产负债表较佳，“比起相对较年轻且经验不足的大陆企业”，在经济放缓期间更有韧性。
Aberdeen旗下的中国基金，香港企业投资比重占七成，大陆企业占三成。今年至7月25日止，Aberdeen旗下的大中华基金(Greater China Fund)下跌了10.5%。
然中长期来看，Yeo并不太担心中国，他表示，“经济成长放缓是金融体系整顿的必要条件....中国的金融资源充沛，可以应付问题。”(完)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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