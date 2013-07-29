《全球金融分析》中国金融市场或已现投资洼地，吸引投资者眼球

**放缓反应**

根据汤森路透旗下的基金分析公司理柏(Lipper)，2013年迄今，自中国股票型基金赎回规模达36.5亿美元。

这波卖盘压低了在香港上市的H股。恒生国企指数 在2013年下跌了14.7%，最新报9,757.58点。该指数在6月底时创下8,640点的低位。

根据法国兴业银行，H股目前市盈率为8.2倍，和1990年代末触及的低位7.1倍相去不远。该行驻孟买的亚洲股票策略师Vivek Misra表示，当恒生国企指数触及8,000点时，投资者应该考量买进H股。

“8,000点时，市盈率将会是6.95倍，分析师预期未来三年市场每股盈余的年复合成长率将为11%，”Misra表示。

美国银行美林的数据显示，中国的材料和金融业分别超卖约25%和9%，同样也是低接机会。

Aberdeen资产管理等投资者仍对投资中国持审慎态度，因中国的企业获利下滑，且信贷政策收紧。该公司所管理的资产超过3,000亿美元，其正利用在香港的投资作为保留对中国经济曝险的方式，但有进行一些保护。

香港也未免于中国经济放缓的冲击，尽管香港恒生指数 今年以来仅下跌3.3%。

Aberdeen的中国和香港股票部主管Nicholas Yeo表示，香港企业的资产负债表较佳，“比起相对较年轻且经验不足的大陆企业”，在经济放缓期间更有韧性。

Aberdeen旗下的中国基金，香港企业投资比重占七成，大陆企业占三成。今年至7月25日止，Aberdeen旗下的大中华基金(Greater China Fund)下跌了10.5%。

然中长期来看，Yeo并不太担心中国，他表示，“经济成长放缓是金融体系整顿的必要条件....中国的金融资源充沛，可以应付问题。”(完)