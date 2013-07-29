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债券 | 2013年 7月 29日 星期一 09:19 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--7月29日-8月5日

路透7月29日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时
间。   
    
 日期  时间   国家      规模        发行细节
 7/29         意大利                标售国库券
 7/29  1350   法国                  标售国库券(BTF)
 7/30         意大利                中长期公债
 7/30         日本                  两年期公债
 7/31         德国      20亿欧元    30年期联邦债券
 8/1          日本                  三个月期贴现国库券
 8/1          日本                  10年期公债
 8/1          西班牙                标售债券
 8/1          法国                  长期政府债券(OAT)
 8/5   1350   法国                  标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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