《全球主要国家债券发行预告》--7月29日-8月5日

全球金融：债市大鳄葛罗斯警告称，股市和垃圾债等资产对增长押注过度
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透7月29日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时 间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/29 意大利 标售国库券 7/29 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/30 意大利 中长期公债 7/30 日本 两年期公债 7/31 德国 20亿欧元 30年期联邦债券 8/1 日本 三个月期贴现国库券 8/1 日本 10年期公债 8/1 西班牙 标售债券 8/1 法国 长期政府债券(OAT) 8/5 1350 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。
路透上海4月13日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北交通 10 可续期 4/12簿记建档 5.40% 上限5.40% AAA 1.06 每5年为一个计息周期 投资集团 若不续期，第6年利率上调100bp；第11年上调200bp ------------------------------------------------------------------------------------------------ 南通通州区 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 -- AA 4/21-4/25 国开证券 投资开发建设 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= *宿迁裕丰资产 10 7 4/20簿记建档 -- AA