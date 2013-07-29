港报社评：陈茂波风波难了，申报制度要改--经济日报7月29日

发展局局长陈茂波政治风波继续发酵，平情而论，不论投资板间房或家人经海外注册公司持有土地，在商界都属醒目行为，惟在要比白更白的政界，则都变政治地雷。

昨有二千多人游行示威，高呼陈茂波及特首梁振英下台，这虽不一定代表主流民意，惟不满陈茂波表现，尤其他处理危机的能力，恐怕是普遍市民的看法。而陈茂波显然觉得有些委屈冤枉。

其中一个主因，相信是其受批评行为，在商界是普通甚至精明之举。他家人拥有新界古洞地皮的风波，陈茂波指并非「囤地」，但这实是不少发展商打的如意算盘。至于以海外注册公司间接持有物业，此亦是商界普遍行为，既减税负，又可令身份得到保密，便利营商。

然而，上述行为在政界却是地雷，因从政要求的是为公、透明度与诚信。 本来，若陈茂波主动一次过公布所有相关资讯，那风波可减到最少，但可惜陈茂波采取挤牙膏式回应，不但令申报制度进一步受到质疑，其公众形象与市民对其信任亦不断削弱。 面对现时困局，港府与陈茂波都要认真思量，如何才能重新赢回市民对政府高官的信任；否则本已满途荆棘的新界东北发展计划，恐更颠簸难前，严重影响香港土地与房屋供应。 此外，陈茂波事件反映目前申报制度已落后形势，港府应认真研究是否如美国般规定，官员亦要申报其配偶资产。此对吸纳人才加入管治团队或会造成妨碍，但政治现实如此，港府必须赶上形势，总胜于现时官民撕裂，不但有心人更不愿投身政府这个火烤厨房，社会发展更折腾空转。