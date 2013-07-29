港报社评：陈茂波风波难了，申报制度要改--经济日报7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
发展局局长陈茂波政治风波继续发酵，平情而论，不论投资板间房或家人经海外注册公司持有土地，在商界都属醒目行为，惟在要比白更白的政界，则都变政治地雷。
昨有二千多人游行示威，高呼陈茂波及特首梁振英下台，这虽不一定代表主流民意，惟不满陈茂波表现，尤其他处理危机的能力，恐怕是普遍市民的看法。而陈茂波显然觉得有些委屈冤枉。
其中一个主因，相信是其受批评行为，在商界是普通甚至精明之举。他家人拥有新界古洞地皮的风波，陈茂波指并非「囤地」，但这实是不少发展商打的如意算盘。至于以海外注册公司间接持有物业，此亦是商界普遍行为，既减税负，又可令身份得到保密，便利营商。
然而，上述行为在政界却是地雷，因从政要求的是为公、透明度与诚信。 本来，若陈茂波主动一次过公布所有相关资讯，那风波可减到最少，但可惜陈茂波采取挤牙膏式回应，不但令申报制度进一步受到质疑，其公众形象与市民对其信任亦不断削弱。 面对现时困局，港府与陈茂波都要认真思量，如何才能重新赢回市民对政府高官的信任；否则本已满途荆棘的新界东北发展计划，恐更颠簸难前，严重影响香港土地与房屋供应。 此外，陈茂波事件反映目前申报制度已落后形势，港府应认真研究是否如美国般规定，官员亦要申报其配偶资产。此对吸纳人才加入管治团队或会造成妨碍，但政治现实如此，港府必须赶上形势，总胜于现时官民撕裂，不但有心人更不愿投身政府这个火烤厨房，社会发展更折腾空转。
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路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)