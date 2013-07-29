港报社评：大球场烂地事件不可重--文汇报7月29日

由于大球场草地质素欠佳，英超劲旅曼联取消昨晚在大球场的公开操练。康文署必须检讨管理不善的问题，痛下决心改善并确保大球场的草地质素。事件亦提醒，香港要高度重视大型设施的管理保养，维护香港管理优质高效的国际形象。

大球场是全港唯一符合国际标准的足球比赛场，竟然经过连日大雨的「洗礼」便变得泥泞不堪。香港近年锐意向「国际盛事之都」变身，大球场是承办大型盛事的主要场地，但如果连一个草地球场也管理不好，实在有负「盛事之都」美誉。

大球场烂地的问题并非一朝一夕之事。早在1998年，当时的临时市政局就因大球场草地管理不善与外判的管理公司兴讼，高院于2004年判政府败诉，需赔偿管理公司2000多万元。主审法官指出，大球场草地的设计及建造都有问题。可惜，康文署接管大球场近10年，竟推诿于「连场大雨减低了保养成效」。

大球场的设计、建造存在先天不足，以及香港的多雨天气，都给大球场的管理造成诸多困难，但是这些困难并非不可克服，关键是管理者有无决心和能力。香港亦不乏草地管理的专家，大球场的管理者只要正视自己管理的不足，一定可以根治烂地问题，希望大球场的管理者能够痛定思痛。

未来，香港还有西九文娱区、启德体育城等大型设施落成，成为香港新地标。这些大型设施的管理相信较大球场更复杂，未来的管理者应把大球场烂地事件引以为戒，切勿因管理不善、错漏百出而再闹出国际笑话，令香港国际形象受损。(