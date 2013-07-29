港报社评：大球场烂地事件不可重--文汇报7月29日

企业并购：复星国际计划以最多20亿美元收购俄金矿商Polyus的20-25%股权
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
由于大球场草地质素欠佳，英超劲旅曼联取消昨晚在大球场的公开操练。康文署必须检讨管理不善的问题，痛下决心改善并确保大球场的草地质素。事件亦提醒，香港要高度重视大型设施的管理保养，维护香港管理优质高效的国际形象。
大球场是全港唯一符合国际标准的足球比赛场，竟然经过连日大雨的「洗礼」便变得泥泞不堪。香港近年锐意向「国际盛事之都」变身，大球场是承办大型盛事的主要场地，但如果连一个草地球场也管理不好，实在有负「盛事之都」美誉。
大球场烂地的问题并非一朝一夕之事。早在1998年，当时的临时市政局就因大球场草地管理不善与外判的管理公司兴讼，高院于2004年判政府败诉，需赔偿管理公司2000多万元。主审法官指出，大球场草地的设计及建造都有问题。可惜，康文署接管大球场近10年，竟推诿于「连场大雨减低了保养成效」。
大球场的设计、建造存在先天不足，以及香港的多雨天气，都给大球场的管理造成诸多困难，但是这些困难并非不可克服，关键是管理者有无决心和能力。香港亦不乏草地管理的专家，大球场的管理者只要正视自己管理的不足，一定可以根治烂地问题，希望大球场的管理者能够痛定思痛。
未来，香港还有西九文娱区、启德体育城等大型设施落成，成为香港新地标。这些大型设施的管理相信较大球场更复杂，未来的管理者应把大球场烂地事件引以为戒，切勿因管理不善、错漏百出而再闹出国际笑话，令香港国际形象受损。(
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。