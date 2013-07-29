英国个股：葛兰素史克在华贿赂案发酵，又有18人被拘

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月27日 - 中国官媒报导称，至少又有18名与葛兰素史克 贿赂丑闻相关的人员被拘。
中央人民广播电台周五晚些时候在其网站报导中称，郑州警方近日按照公安部要求成立专案组，对葛兰素史克（中国）公司进行立案侦查，该公司相关人员18名被拘。
报导没有提供进一步详情。路透电话联系郑州警方媒体部门寻求置评，后者回应称“不了解情况”。
葛兰素史克驻伦敦的一位发言人拒绝对上述报导发表评论。
中国公安部周五晚些时候发布公告称，葛兰素史克中国公司业务总经理马克锐（Mark Reilly）将于近期返回中国配合调查。
“公安部对葛兰素史克总公司的态度表示欢迎，将为公司审计团队开展工作提供必要的帮助，希望葛兰素史克中国公司尽快恢复正常的生产和运营，”公安部称。
葛兰素史克涉嫌向旅行社等机构转移30亿元人民币，以便向医生和官员行贿。该公司四名中国高管已被警方拘留。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)