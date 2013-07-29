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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 09:26 BJT

英国个股：葛兰素史克在华贿赂案发酵，又有18人被拘

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月27日 - 中国官媒报导称，至少又有18名与葛兰素史克 贿赂丑闻相关的人员被拘。

中央人民广播电台周五晚些时候在其网站报导中称，郑州警方近日按照公安部要求成立专案组，对葛兰素史克（中国）公司进行立案侦查，该公司相关人员18名被拘。

报导没有提供进一步详情。路透电话联系郑州警方媒体部门寻求置评，后者回应称“不了解情况”。

葛兰素史克驻伦敦的一位发言人拒绝对上述报导发表评论。

中国公安部周五晚些时候发布公告称，葛兰素史克中国公司业务总经理马克锐（Mark Reilly）将于近期返回中国配合调查。

“公安部对葛兰素史克总公司的态度表示欢迎，将为公司审计团队开展工作提供必要的帮助，希望葛兰素史克中国公司尽快恢复正常的生产和运营，”公安部称。

葛兰素史克涉嫌向旅行社等机构转移30亿元人民币，以便向医生和官员行贿。该公司四名中国高管已被警方拘留。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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