港报社评：大球场令港人丢脸--明报7月29日

这个大球场，盛载了多少球迷对香港足运的期盼。但上周六港人惊见大球场变成一片烂地，远道而来的英超球星如耕田般在泥泞上作赛，传奇球星迪肯尼奥怒斥这是「杀人的球场」（killerpitch），紧接今天作赛的曼联更要取消公开操练。这刻不论是否球迷，港人心里都可能想怒喝一声——大球场及其管理者，你们丢尽港人的脸！

泥泞地出现后各方传来不同的解释，但连番托辞实在无法叫人信服。

连日大雨确是事实，但香港夏天向来多雨，近日又非台风袭港黑雨不断，球场排水系统理应要能应付。至于赛期频密之说更叫人无法信服，刚于上周三及周六上演的英超「亚洲锦标赛」赛期早已定好，而且并非首次在港举办，大球场应早作准备。毕竟香港足运并不发达，球迷不奢望场地会如地毡一样平坦，但最少也不能变成泥浆摔角场般。

大球场于1990年代重建后，初期草地质素也曾出现问题，近年质素已明显改善，但为何今年烂地却突然重现？公众的质疑很简单：大球场平时的管理到底是否合格？当中是否存在人为疏忽，负责管理的康文署须负上多大责任？公众都满腹疑问。

每逢外队访港，总有大批海外记者随军，今天曼联的比赛更有公帑赞助。比赛要是办得「好好睇睇」，确是宣传香港的上佳机会，政府也绝对有责任确保公帑运用得宜；若大球场的草地无法及时改善，若曼联球星尹佩斯在观众面前施展「黄金左脚」时滑倒而有任何损伤，「香港杀人球场」这个称号势将响遍全球，届时再多什么「盛事之都」「亚洲国际都会」之类的口号，也是徒劳的。