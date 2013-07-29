《香港报摘》--其他报纸重要消息7月29日

* 星岛日报

--一手销售新例实施至今满三个月，发展商逐渐掌握有关要求，迄今已有19个项目上载销售资料，当中12个新盘已经开售，累计售出合共约624个一手单位。

--按运输及房屋局公布私宅一手市场供应统计数字，今年第二季住宅施工量为6,600伙，按季急升近五倍，且成为该项统计以来高位，至于上半年计则录得7,700伙住宅施工，但撇除季节因素后，与去年同期比较则下跌达二成半。

--消息透露，港府倡引入登记制，会计师日后如要审计上市公司帐目，或要事先向财务汇报局登记，以保审计质素。当局目标是年底前谘询会计业界，明年谘询公众。

* 苹果日报

--财政司司长曾俊华于网志上表示，在位六年一直采用 “应使则使”原则，其间从未有拒绝为成熟的政策拨款，而由2007至2014年间，政府的经常性开支合共增加了918亿港元。

--中金再生 上周五(26日)突被证监会申请清盘。据悉，此情况属极度罕见，并或与公司资产出现流失有关。

--友邦(AIA) 首席执行官杜嘉祺强调，AIA为一家亚洲公司，要强攻这个主场，更不排除将市场扩充至20个。

--本港楼市淡静，两大代理行乘势力推英国曼彻斯特楼花Trinity及Cardinal，两盘过去两周累售70伙。反观本港一手市场交投转弱，两天共录42宗成交。

* 文汇报

--新世界中国 地区总监(武汉)黄兆民表示，中央政府为调控内地楼市过热的调控政策在武汉初出台时，对当地买家只造成短暂心理影响。他又指，公司今年4月底已完成今个财年的销售目标，惟未有透露实际数字。

--占大连银行市场四分之一份额的民生银行 大连分行发布消息，一季度末，该行小微贷款余额首次破百亿元人民币，达113亿元人民币，成为大连市首个扶持小微企业破百亿的银行。

* 东方日报

--第一视频 宣布，旗下在纳斯达克以美国预托股份(ADS)形式上市的非全资附属中国手游，引入新世界发展 的投资公司为策略股东，涉资约500万美元。

--利嘉阁研究报告指出，由于期内缺乏大额工商舖物业成交，物业登记量续升。本月首25日，暂录逾4,500宗楼宇买卖登记，按月同期增21%，预期全月最终可达约5,700宗，将创近四个月新高。

* 明报

--CEC国际 ，宣布阿信屋截至今年4月底年度营业额达8.12亿港元，增长逾2.4倍，贡献经营溢利1,161.7万元。阿信屋并计划在20%现有店面内同时卖日韩家庭产品，首家微型超市店将会在8月中在港岛西湾河试业。

--据明报统计，6月起至上周五，有达143家上市公司发盈利警告，占总上市公司数目近一成。其中发盈警的零售股多达40只，餐饮及食品类股份有16只，估计是内地推行遏止公款消费政策的影响。

* 大公报

--永隆银行司库萧启洪表示，由于企业转向美元融资，加上发债成本上升，预料今年点心债的约1,000亿元人民币,将较去年少。

--雅虎香港电子商务总监李真怡表示， 推出了几个月的「Yahoo!Outlet」(名牌直销)，已经有16个品牌参与，并表示未来一年会继续引入其他家居用品和电子产品品牌，目标是增至100个。(完)