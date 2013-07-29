新加坡寄望取道航天工业拉动经济增长

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡7月24日 - 新加坡进军航天领域似乎是一次有利可图的冒险，但这条道路也伴随着不少风险，尤其是在卫星制造行业。后者是西方企业长期统治的领域，进入壁垒很高。
新加坡今年早些时候宣布将大力发展航天技术，初期将锁定卫星市场，满足高速互联网连接以及用于监控、林业和能源勘探的高分辨率图像方面的需求。
在卫星及其零部件行业创造高收入工作岗位，以弥补光盘媒介和计算零部件制造活动下滑造成的就业流失，或许还有助于重燃新加坡电子行业的生机，。
行业观察人士表示，很难保证这一计划完全成功，因为新加坡需要竭尽全力地与泰利斯公司(THALES SA) 和洛克希德马丁公司(Lockheed Martin Corp) 等大企业争抢卫星订单。
亚洲同业企业包括已经参与到各自国内太空项目中的中国和印度的企业，以及韩国的Satrec Initiative 等新兴公司，他们制造的卫星价格都很有竞争力。
亚洲开发银行的高级经济学家Thiam Hee Ng表示：“在卫星制造行业，现有的企业有着巨大的先入为主优势，新进入者在获得成功的路上面临着很高的壁垒。”
“高昂的价格和有限的发射窗口或许会阻碍企业尝试新的供应商。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)