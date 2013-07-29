港报财经评论：“微刺激”政策维稳--信报7月29日

“微刺激”政策维稳 /习广思

李克强提出底线论后，国务院推出几项措施，包括1.部署改革铁路投融资体制； 2.暂免征收部分中小微企业增值税和营业税； 3.促进贸易便利化推动进出口稳定发展。英国《金融时报》把是次举动定性为微刺激。期待中国政府再救市的人都应该看到，李克强要保七，其所推出的刺激措施亦相当有限，而且是针对性地配合国策，亦即更为扶持中小型企业。有人认为，这种微刺激与当年4万亿港元救市相比起来，完全是微不足道，但亦有经济师认为，中国这样做是走对了路，政策目的是要绕过政府官僚体制，让企业更直接受惠，能够保住中小企的生存，更能够保障到就业。事实上，毕竟是细微的扶助政策，最终只能做到维稳目的，中国未来可能只有这些微刺激，投资者不宜再憧憬任何大刺激了。

然而，要帮助中小企业的话，微刺激只能属于过渡性措施，中国更需要利率自由化，一场钱荒早已突显了这个问题。中国到底是缺钱，还是不缺钱？对大型国企来说，它们永远优先获得银行优待，是最先获得信贷的企业。但中小企的情况则相反，截至6月底的3个月内，只有三分之一的银行贷款流向中小企业，银行更为选择性地放贷的时候，中小企贷款更为困难，以致更多企业走向影子银行的系统。人民银行在钱荒过后，取消贷款利率下限，被视为利率自由化的第一步，但中国金融改革还需许多措施配合，特别是针对债市及信贷市场的落后、国企在资本市场的垄断情况等。

美国踏入业绩高峰期，股市在高位波动，港股闷局持续，始终未见中国内地有任何好消息。恒指昨天早段试穿22,000点，高见22,034点，未几回落，收报21,968点。大市成交额444亿港元，沽空比率11.3%，港股依然走不出乾升乾跌格局，大市继续由个别股份炒作主导。资金在不同板块搵食，昨日轮到药业股，国药 炒作落后，四环 、微创 、中生制药 等医药股在高位造好，复星医药 盈喜后续见强势。趁着阿里巴巴筹备上市的话题，近期中资科技股水涨船高，加上多间科网公司的并购热潮，科技股持续强势。腾讯 自2011年开始，一度被认定增长放缓，公司四处买资产，也被视为进入另一轮投资期，近期两项消息均令市场对其产生憧憬，一是微信何时获得收入，二是入股小米一事，更传出或将合作推出新产品。苹果在中国市场的收入急跌，一个解释是经济下滑，其次是因为库存变化。

港股A股化投机主导 /习广思

美股在高位争持，公司业绩主导大市上落。日股方面，投资者在大选后借好消息出货，市场正等待安倍的第三支箭。中港股市踏入业绩期，盈喜盈警消息带动中小型股份大上大落。资金上周似有停止流出港股之势，但要资金重回并不容易，大市表现引证了这一点，弱势股止跌，但转强股份不多，反映投资者入市意欲不高。本周股市有暗涌，恒指有机会打破闷局。一来蓝筹业绩展开，二来7月期指结算，且欧、美、英三国央行议息，其实欧英的利率政策难有变化，反而贝南奇的言论仍有机会左右大市。中国经济减速至7%的话，仍然属于高增长，但习惯了高增长达10%的投资者，对这个减速或许有点恐慌，担心中国各类泡沫随时爆破，引发连锁影响，拖累全球经济。中国式衰退的减速效应，到底是否如此可怕？

《金融时报》一篇文章指出，中国经济减速及调结构，或多或少对全球经济造成打击，但不应夸大其影响。如果中国经济以每年7.5%速度增长，对全球需求的贡献仍然超过任何一个国家，对中国经济减速感到恐惧的，其实是那些天真以为中国会一直以10%速度增长的人。这些天真的人可能是股市投资者，投资市场对中国经济减速诚惶诚恐，担心减速下去，经济随时硬着陆，叫市场更加举棋不定的，其实是中国对增长一事迟迟未表态，总理李克强上周的保七底线论是向市场派定心丸。要化解市场对中国式衰退的担忧，经济止跌固然重要，但对股市投资者来说，更重要是政策明朗化。

瑞银证券研究部副主管陈李在分享会上清楚指出目前中国股市的问题。陈李表示，过去一直有与外资接触，大家都知道经济增长放缓，也知道企业盈利将继续下滑，但经济最差的国家，其股市也会有表现，例如西班牙，为何中国股市如此惨淡，原因是政策不确定性成为投资者最大顾虑。陈李指出，A股在交易结构上有转变，A股创业板大涨逾50%，但主板下跌13%，创业板只占流通市值6%，交易量却占20%，意味投资者在疯狂地炒卖创业板。港股也出现A股化，最大成交量的100只股票占大市总成交量65%，过去5年占85%，意味资金转买中小型股，陈李认为，理由也是投资者对政策的顾虑，故选择买一些跟政策、经济增长关系不大的股票，避开与政策敏感度高的行业，例如地产、银行和周期性股份。陈李最精警的一句是，投资者并非完全看淡，只是失去了兴趣。

热炒非美元交叉盘 /苏子

上周五欧罗兑美元虽如所料般成功破关而上，可惜破位后的升幅却不大，幸而上周五的收市价成功在1.3416高位跌至1.2753低位的76.4%反弹目标的1.326阻力以上，故相信目前欧罗兑美元的良好上升势头格局仍可保持下去，挑战上半年的1.3416高位只是时间问题。由于本周联储局、欧洲央行及英伦银行均议息，虽然市场已预料全部央行按兵不动的机会较高，但毕竟央行议息始终对汇市而言是重要风险事件；因此，将无可避免令不少汇市炒家降低入市的意欲；而且本周五美国会公布能改变汇市方向的7月就业报告，相信不少炒家或会待就业报告公布后，才再次大举入市炒作。

在市场知悉美国7月就业报告结果前，美元未必能出现真正大突破。故小心欧罗兑美元本周早段即使能向上作出突破，但可能因欠缺足够的跟进买盘，结果因上升动力不足而再次出现假突破，故顺势追市者在入市后若看见势头不对，宜见好即收。

因为本周有多项重大风险事件，故汇市炒家的焦点较可能转移至非美元的交叉盘走势上，留意上周五美元兑日圆已成功下破98.85╱99.15重要短期支持区及20周SMA的98.5关键支持收市，意味目前日圆的走势已显着转强，而本周早段日圆的强势预料会成为汇市的炒作重点，相信与日圆有关的交叉盘预料会因为日圆的强势，或触发不少止蚀盘入市而有较大波幅。