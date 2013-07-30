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亚洲 | 2013年 7月 30日 星期二 08:54 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：     

  中国国家开发银行至多60亿元一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.23%
  国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.22%
  国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.30%
  国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.35%
  国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.37%    
  中国五矿20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承
  江苏阳光集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行和中信证券主承
  天津自来水集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承
  丽江旅游 0.9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
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  二、新债上市：  
  
  农发行100亿元一年期固息债130414，票面利率4.30%
  中国电力投资集团20亿元10年期固息债1380239，票面利率5.20%
  北京生物医药产业基地6亿元七年期固息债1380242，票面利率6.35%
  浙江恒逸集团9亿元一年期短融041353051，票面利率6.40%
  辽宁成大 3亿元三年期中票101358002，票面利率5.55%
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  三、缴款：
  
  广汇汽车服务5亿元一年期短融
  中百集团 3亿元三年期中票
  深圳茂业商厦7亿元三年期中票
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  四、还本付息：
  
  中国人民银行850亿元三年期央票1001065到期兑付，票面利率2.65%
  北京经济技术投资开发5亿元三年期中票1082127到期兑付，票面利率3.80%
  鞍钢集团20亿元九个月期超短期融资券011241002到期兑付，票面利率4.45%
  招商局集团22亿元六个月期超短融011313001到期兑付，票面利率3.98%
  联邦制药 6亿元一年期短融041258044到期兑付，票面利率4.87%
  深圳裕同印刷1.2亿元一年期短融041258045到期兑付，票面利率6.50%  
  东北轻合金1亿元一年期短融041259048到期兑付，票面利率4.67%
  重庆农业投资集团5亿元一年期短融041260042到期兑付，票面利率4.80%    
  江西高速公路投资集团15亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债078035付息，票面利率5.49%
  财政部260亿元七年期固息国债090017付息，票面利率3.15%
  农业发展银行180亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090411付息，基本利差0.25%
  国开行300亿元五年期固息债100220付息，票面利率3.06%
  上海城市建设投资20亿元七年期固息债1280218付息，票面利率4.63%
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

  --按市值计中国第四大银行--中国银行  周二发布董事会公告称，同意授权高级管理层在
境内外市场发行不超过600亿元或等值外币减记型合格二级资本工具。  
    
  --中国证券报周二报导引述权威渠道消息，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解
产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿，方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过
剩问题。 
 

       
    8/1公布7月官方制造业PMI                           (6月为50.1)
           7月汇丰制造业PMI终值                       (6月为48.2) 
    8/3公布7月官方非制造业PMI                         (6月为53.9)
    8/5公布7月汇丰服务业PMI                           (6月为51.3)
    8/8海关发布7月进出口贸易数据                      (6月贸易顺差为271.3亿美元)    
    8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI)           (6月为-2.7%)
                      居民消费价格指数(CPI)           (6月为2.7%)
                      固定资产投资(不含农户)          (1-6月为20.1%)
                      社会消费品零售总额              (6月为13.3%)
                      工业增加值                      (6月为8.9%)
                      房地产投资和销售情况月度报告          
    8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告
    8/22公布8月汇丰制造业PMI初值                      (7月初值为47.7)
    8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润           (1-6月为11.1%)
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 丁淑琴)
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