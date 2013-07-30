《中国债券市场每日交易备忘》--7月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.23% 国开行至多60亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.22% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.30% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.35% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值4.37% 中国五矿20亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中行和农行主承 江苏阳光集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行和中信证券主承 天津自来水集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 丽江旅游 0.9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 农发行100亿元一年期固息债130414，票面利率4.30% 中国电力投资集团20亿元10年期固息债1380239，票面利率5.20% 北京生物医药产业基地6亿元七年期固息债1380242，票面利率6.35% 浙江恒逸集团9亿元一年期短融041353051，票面利率6.40% 辽宁成大 3亿元三年期中票101358002，票面利率5.55% ============================================================================ 三、缴款： 广汇汽车服务5亿元一年期短融 中百集团 3亿元三年期中票 深圳茂业商厦7亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国人民银行850亿元三年期央票1001065到期兑付，票面利率2.65% 北京经济技术投资开发5亿元三年期中票1082127到期兑付，票面利率3.80% 鞍钢集团20亿元九个月期超短期融资券011241002到期兑付，票面利率4.45% 招商局集团22亿元六个月期超短融011313001到期兑付，票面利率3.98% 联邦制药 6亿元一年期短融041258044到期兑付，票面利率4.87% 深圳裕同印刷1.2亿元一年期短融041258045到期兑付，票面利率6.50% 东北轻合金1亿元一年期短融041259048到期兑付，票面利率4.67% 重庆农业投资集团5亿元一年期短融041260042到期兑付，票面利率4.80% 江西高速公路投资集团15亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债078035付息，票面利率5.49% 财政部260亿元七年期固息国债090017付息，票面利率3.15% 农业发展银行180亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)090411付息，基本利差0.25% 国开行300亿元五年期固息债100220付息，票面利率3.06% 上海城市建设投资20亿元七年期固息债1280218付息，票面利率4.63% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --按市值计中国第四大银行--中国银行 周二发布董事会公告称，同意授权高级管理层在 境内外市场发行不超过600亿元或等值外币减记型合格二级资本工具。 --中国证券报周二报导引述权威渠道消息，发改委、工信部会同有关部门正在研究化解产能过剩的工作，化解 产能过剩矛盾总体方案目前已经成稿，方案重点将解决钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和造船五大行业的产能过 剩问题。 8/1公布7月官方制造业PMI (6月为50.1) 7月汇丰制造业PMI终值 (6月为48.2) 8/3公布7月官方非制造业PMI (6月为53.9) 8/5公布7月汇丰服务业PMI (6月为51.3) 8/8海关发布7月进出口贸易数据 (6月贸易顺差为271.3亿美元) 8/9国家统计局公布7月工业品价格指数(PPI) (6月为-2.7%) 居民消费价格指数(CPI) (6月为2.7%) 固定资产投资(不含农户) (1-6月为20.1%) 社会消费品零售总额 (6月为13.3%) 工业增加值 (6月为8.9%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18统计局发布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/22公布8月汇丰制造业PMI初值 (7月初值为47.7) 8/27统计局公布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月为11.1%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 丁淑琴)