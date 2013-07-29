中国货币市场：七天回购利率加速上行，资金预期谨慎跨月供给明显不足

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透上海7月29日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。
他们并指出，原本此前为规避回购价格监管的“线下”交易(同业存放等），利率仍高于同期限回购水平。只是随着场内七天等回购利率的走升，二者利差略有缩小。
华北一银行交易员称，在央行严控回购利率走势的情况下，今日七天期回购以5.0%开盘一度引发观望。而目前还未发现官方对此有任何表示，资金供不应求下，回购利率顺势走升。
“七天5.0%开盘，没被约谈，这个影响挺大。我觉得现在比上周五紧，我倒是乐意收七天的，但没什么人出啊。”他表示。
在6月下旬银行间资金市场意外骤紧后，7月资金利率一路回落。其中七天期品种加权利率本月最高点为7月1日的5.4498%，最低一度回探到3.6%附近。
另外，今天隔夜回购迟至10:30左右才出现第一笔成交，亦显示在央行稳控利率背景下，机构心态相当谨慎。
上周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。
交易员们并指出，从此前几天情况来看，不少隔夜资金供给在下午集中出现，因此今天也还需要继续观察下午是否有新的供给出现。
至于此前传言的限制地方融资平台在银行间拆借市场融入资金一事，交易员称，该市场对参与主体限制颇多，一般多为银行、券商、保险等金融机构，加之对手之间做交易需先进行授信，因此即使消息为真，也不会对市场有明显影响。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.7609 3.5962 +16.47
七天 5.0881 4.4144 +67.37
14天 5.5247 4.8730 +65.17 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 7.3300 7.4500 -12.00
七天 5.9650 4.7300 +123.50
14天 4.9300 4.7000 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.7500 3.5800 +17.00
七天 5.1000 4.4500 +65.00
14天 5.7000 4.6500 +105.00 Shibor 其中:隔夜 3.7030 3.5500 +15.30
七天 5.0570 4.3510 +70.60
三个月 4.6710 4.6670 +0.40 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)