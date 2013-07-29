中国货币市场：七天回购利率加速上行，资金预期谨慎跨月供给明显不足

路透上海7月29日 - 中国银行间资金市场周一主要回购利率 普涨，其中七天和14天期品种加权利率涨幅均超过60个基点(bp)。交易员称，央行公开市场持续零操作未显有任何扶助流动性意愿，令机构对资金预期依旧谨慎，而跨月资金供给明显不足，推动七天加权回购攀向月内高点。

他们并指出，原本此前为规避回购价格监管的“线下”交易(同业存放等），利率仍高于同期限回购水平。只是随着场内七天等回购利率的走升，二者利差略有缩小。

华北一银行交易员称，在央行严控回购利率走势的情况下，今日七天期回购以5.0%开盘一度引发观望。而目前还未发现官方对此有任何表示，资金供不应求下，回购利率顺势走升。

“七天5.0%开盘，没被约谈，这个影响挺大。我觉得现在比上周五紧，我倒是乐意收七天的，但没什么人出啊。”他表示。

在6月下旬银行间资金市场意外骤紧后，7月资金利率一路回落。其中七天期品种加权利率本月最高点为7月1日的5.4498%，最低一度回探到3.6%附近。

另外，今天隔夜回购迟至10:30左右才出现第一笔成交，亦显示在央行稳控利率背景下，机构心态相当谨慎。

上周银行间资金面因缴税及分红等因素扰动再现紧势，且无央票及回购到期助力流动性，但中国央行公开市场维持静观其变姿态，连续五周零操作，显示监管层不愿轻易释放宽松政策信号，坚持紧平衡的政策立场不变。

交易员们并指出，从此前几天情况来看，不少隔夜资金供给在下午集中出现，因此今天也还需要继续观察下午是否有新的供给出现。

至于此前传言的限制地方融资平台在银行间拆借市场融入资金一事，交易员称，该市场对参与主体限制颇多，一般多为银行、券商、保险等金融机构，加之对手之间做交易需先进行授信，因此即使消息为真，也不会对市场有明显影响。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:10 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 3.7609 3.5962 +16.47

七天 5.0881 4.4144 +67.37

14天 5.5247 4.8730 +65.17 上海证交所质押式回购利率 其中：一天 7.3300 7.4500 -12.00

七天 5.9650 4.7300 +123.50

14天 4.9300 4.7000 +23.00 回购定盘利率 其中:隔夜 3.7500 3.5800 +17.00

七天 5.1000 4.4500 +65.00

14天 5.7000 4.6500 +105.00 Shibor 其中:隔夜 3.7030 3.5500 +15.30

七天 5.0570 4.3510 +70.60