港报财经评论：国策股听风入市确认出货--经济日报7月27日

国策股听风入市确认出货 /林瑞芬

下周二港股将进行结算，7月大局料已定，下周再冲机会降。展望8月有所回落，宜慎对市况。恒指昨一度试穿22,000，最终收报21,968，升0.31%；成交额只有444亿港元。大市本周虽见突破，但始终乏大升冲力，个股走势分化是目前港股最大特色。蓝筹股中，强者愈强，继花旗做大看好的投资者看腾讯 目标388港元。大和本周发表报告指，相信其从旗下手机通讯软件微信获得收入的机会快将实现，并预期公司的电子商务，将会专注于社交群的电子商务，目标价由320港元升至380港元。市场传出腾讯将与中国内地人气智能手机生产商小米科技，合作推出新产品，股价冲到你不信，昨又被抽高3.9%至52周新高位350.4港元，收报347.4港元。看大势，未来十二个月，该股由去年坐二望三，转为坐三望四格局。

说回大市，5月至6月大跌过去；7月有所翻身，但限于价非成交，似乎只是一般的超跌反弹浪；将迎来8月，若无消息刺激，业绩又是预计之内，反弹浪随时止。恒指昨早一度涌涨穿22,000，但很快又退落去，或反映看好的投资者之例行公事已完，7月结算位大局已定，下周再挟抽高的机会降。估计恒指自6月触低位的反弹浪已走近尾声，在22,000-22,500间随时完结，然后进行调整，回番落近21,000不足为奇！上海银行间同业拆息续抽升，1个月及3个月已抽升到5.722厘及4.667厘，提防提防！若恒指未能成功突破22,000，看淡的投资者随时藉口行空。中国内地微刺激经济，政策已有底，但距离激活经济尚差一大段路。须知有些事情，急也不急来。

买卖国策股，很多时是听消息入货，放消息出货，中国内地一般会有风声透出，到消息确认股价已先升了一程，看一众铁路基建股昨有所回便知，铁路建设融资放行被李克强确认后，中铁 、中国南车 昨跌1.6%及1.8%。等消息而言，不妨留意两大类新兴产业概念股，国策推动新兴产业是大方向。据中国内地传媒报道，新能源汽车新一轮补贴政策方向和主体内容已经确定，最快将于7月底出台，这是对接去年底到期的2009年版补贴政策。新能源汽车行业将迈入商业化大规模推广阶段，比亚迪 最见受惠。不过，比亚迪股价之波幅也比较大，35港元为主要阻力，27.5港元至30港元为短期密集支持区，只合适具冒险能力者吸，昨收报31.8港元。

招行准配股，去除不明朗 /余少文

中国内地银行同业拆息持续上升，加上市场再担心内银股抽水。会否影响大市反弹，有待观望！但招商银行 苦等两年的配股获中证监批准，短期因应配股因素或有沽压，惟不明朗因素消除反有利中线走势。A股继续偏软，上证综合指数死守2,000点。国企指数则一度升越9,800点，见一个多月高位9,854点，全日升3点，收9,755点，成交额降至101亿港元，只有37%主板H股随大市上升；而红筹指数跌12点或0.3%，收4,139点，终止四连升走势，成交额不足30亿港元。国指未能企于9,800点之上，连日受制50天平线，下周宜向上突破，最好升越10,000点，否则担心会重拾早前跌势。因为10天、20天和50天平均线汇聚中，大市处于静极思动状态，即使中国近日连番推出一些措施，冀保就业，只是银行同业拆息昨日继续上升，1个月拆息连日企于5厘以上外，2周拆息昨日升速加快，若然升势未止，大市短期易跌难升。

至于早前领涨的内银股，近日受到融资消息困扰而偏软，如招行等了两年的配股计划，获中国证监会批准，可以配售30.7亿股A股，预期H股也会获批；而中信银行 也获中国银监会批准发行300亿元人民币金融债券，用于小微企贷款业务。而招行2011年提出的A+H配股方案冀集资不超过350亿元人民币，连同民生银行 今年2月获批200亿元人民币A股可换股债券，上述三间银行今年合计融资额达850亿元人民币。

其实，九行今年首季业绩透露，核心资本充足率最低两间分别为民行和招行，低于10%也有农业银行 和中信银行 ，或是信行、招行和民行积极融资的原因之一。中国内地证券商预期招行完成A+H配股后，可以提高1.1至1.5个百分点的核心资本充足率，足以支持公司未来两年发展需要。而招行等了两年的配股计划突然获批，或是公司积极推动小微企贷款，配合中国扶持小微企政策，今年首季小微企贷款余额为2,097亿元人民币，较年初增长18.4%，又占总贷款额约11.4%，有券商指这增量是行业第一。不过，招行配股自然会摊薄每股盈利，即使招行首季盈利达130亿元人民币创季度新高，市场预期其今年盈利只有470亿元人民币左右，略高于去年的453亿元人民币，每股盈利料微升至2.11元人民币。而招行发行近31亿股A股，料H股也会按相关比例配股，即整体股数会增加17%，以去年盈利计算，每股盈利将会摊薄约15%，如配股今年完成，今年每股盈利倒退机会很高。