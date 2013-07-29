《香港重要政经日程》--7月29日-8月5日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
==================今日重要政经消息==================
7月29日(周一)
-- 中国海外宏洋集团 公布中期业绩。
-- 利福国际 公布中期业绩。
-- TOM集团 公布中期业绩。
--09:00 洛阳玻璃股份 河南洛阳举行第一次临时股东大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行首次临时股东大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。
==================近期重要政经消息==================
7月30日(周二)
-- 百宏实业 公布中期业绩。
-- 华能国际电力股份 公布中期业绩。
-- 山东新华制药股份 公布中期业绩。
-- 汇多利 公布年报。
--10:00 中国卫生控股 股东特别大会。
--10:00 龙源电力 于北京举行临时股东大会。
--11:00 经济日报集团 股东周年大会。
--11:00 首都信息 于北京举行临时股东大会。
--14:00 中材股份 于北京举行临时股东大会。
7月31日(周三)
-- 香港金管局公布6月货币统计。
-- 香港金管局公布6月外汇基金总资产.
-- 香港政府公布6月财政报告。
-- 中国绿色食品 公布年报。
-- 依利安达 公布中期业绩。
-- 恒隆集团 公布中期业绩。
-- 恒隆地产 公布中期业绩。
-- 和记港陆 公布中期业绩。
-- 和记电讯香港 公布中期业绩。
--10:00 深圳科技 股东特别大会。
--10:00 领汇房产基金 基金单位持有人周年大会。
8月1日(周四)
--16:30 6月零售销售数据。
--16:30 2013年第二季食肆收益及购货额数字。
-- 东亚银行 公布中期业绩。
-- 长江实业 公布中期业绩。
-- 白马户外媒体 公布中期业绩。
-- 东江环保 公布中期业绩。
-- 盛洋投资 公布中期业绩。
-- 高阳科技 公布中期业绩。
-- 和记黄埔 公布中期业绩。
-- 百富环球 公布中期业绩。
-- 陈唱国际 公布中期业绩。
-- 联合能源集团 公布中期业绩。
--15:00 泰昇集团 股东周年大会。
--16:30 TCL多媒体 股东特别大会。
--19:00 太平洋航运 中期业绩电话会议。
8月2日(周五)
-- 利记 公布中期业绩。
-- 香港生力啤 公布中期业绩。
-- 盛高置地 公布中期业绩。
--09:00 哈萨克铜业-S 股东大会。
--09:30 永义实业 股东周年大会。
--10:00 昌明投资 股东周年大会。
--10:00 皓天财经集团 股东周年大会。
--11:30 中国富强金融 股东周年大会。
--10:30 超越集团 股东周年大会。
--15:00 丽盛集团控股 股东周年大会。
*8月5日(周一)
--10:30 7月汇丰采购经理人指数（PMI）公布。
-- 卓亚资本 公布中期业绩。
-- 品牌中国 公布中期业绩。
-- 嘉年华国际 公布中期业绩。
-- 神通电信服务 公布第一季度业绩。
-- 华彩控股 公布中期业绩。
-- 中国海外发展 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 大唐投资国际 股东周年大会。
--09:00 万华媒体 股东周年大会。
--10:00 盛高置地 股东特别大会。
--11:00 日东科技 股东周年大会。
--15:00 国电科环 临时股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 赵红梅)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)