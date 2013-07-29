(重发)《HOME专栏》铁矿石在中国经济放缓之际上涨，能走多远？

**逆流而上**

供给将激增，这也是几乎每个铁矿石分析师调降长期价格预估的原因，因澳洲较为廉价的铁矿石正取代成本高昂的中国供给。

但这不会一夕间发生，而且也不会导致铁矿石价格很快崩跌。

对近期价格上涨近在眼前的威胁，仍是来自中国自身的钢铁业。

因补充库存，就如消化库存一样，不会是持久现象。

关于中国钢铁产出和制造业PMI图表，请点击：(link.reuters.com/xaq76s)

目前的补充库存已经导致中国钢产量和其加工活动严重脱节，关于这点可参见如上图表。

未来数月要么制造业活动大幅升温，要么钢铁产出必需放慢脚步。

一直乐观的中国钢铁厂商将希望是前者。

如果中国政府实施加大铁路支出等“迷你”刺激政策，不是因为中国经济其他领域大幅放缓而需要更多刺激举措的话，则这些迷你刺激政策也可望也给予他们一些期待的理由。

更为现实的是，一旦当前的补充库存所带来的推动力减弱，中国生产商将不得不抑制生产。

7月初生产率的回落恐怕是这一切开始发生的前兆。

不过近期的表现暗示这是中国供需方面暂时的失衡，更有可能的情况是压低利润。

因此在中国经济增长放缓之际，铁矿石这股逆流而上的价格涨势究竟能持续多久？

让我们密切关注当地钢铁价格，它们是答案所在。(完)