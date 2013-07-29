(重发)《HOME专栏》铁矿石在中国经济放缓之际上涨，能走多远？

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
**逆流而上**
供给将激增，这也是几乎每个铁矿石分析师调降长期价格预估的原因，因澳洲较为廉价的铁矿石正取代成本高昂的中国供给。
但这不会一夕间发生，而且也不会导致铁矿石价格很快崩跌。
对近期价格上涨近在眼前的威胁，仍是来自中国自身的钢铁业。
因补充库存，就如消化库存一样，不会是持久现象。
关于中国钢铁产出和制造业PMI图表，请点击：(link.reuters.com/xaq76s)
目前的补充库存已经导致中国钢产量和其加工活动严重脱节，关于这点可参见如上图表。
未来数月要么制造业活动大幅升温，要么钢铁产出必需放慢脚步。
一直乐观的中国钢铁厂商将希望是前者。
如果中国政府实施加大铁路支出等“迷你”刺激政策，不是因为中国经济其他领域大幅放缓而需要更多刺激举措的话，则这些迷你刺激政策也可望也给予他们一些期待的理由。
更为现实的是，一旦当前的补充库存所带来的推动力减弱，中国生产商将不得不抑制生产。
7月初生产率的回落恐怕是这一切开始发生的前兆。
不过近期的表现暗示这是中国供需方面暂时的失衡，更有可能的情况是压低利润。
因此在中国经济增长放缓之际，铁矿石这股逆流而上的价格涨势究竟能持续多久？
让我们密切关注当地钢铁价格，它们是答案所在。(完)
(译文审校 张明钧)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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