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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 10:05 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月29日-8月5日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月29日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定。

7月30日(二)

孟买--印度央行发布第一季货币政策检视报告(0530)。

安卡拉--土耳其央行发布货币政策委员会会议记录。

圣地亚哥--智利央行公布7月议息会议记录(1230)。

7月31日(三)

暂无重要经济事件。

8月1日(四)

布拉格--捷克央行举行货币政策会议。

开罗--埃及央行举行货币政策会议。

8月2日(五)

暂无重要经济事件。

8月5日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

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香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 于春红)
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