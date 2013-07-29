台湾汇市：台币早盘稳中偏升，美联储会议前市场淡静

路透台北7月29日 - 台币兑美元 周一早盘稳中略偏升，本周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，及美国GDP和中国制造业PMI数据等多个重要事件，市场在此前相对观望，台币早盘以跟进韩元 及日圆 偏升表现，但外商的美元买盘偏多，限制了台币升幅。

汇市交易人士指出，虽然本周有一些重要事件，但时值暑假期间，市场交易盘清淡，早盘部分交易员称仍见部分外资银行疑似仍有企业现金股利汇出的美元买盘，但月底出口商的美元卖盘亦有一些，料本周初分天分散的美元买盘及出口商月底卖盘将趋于均衡，不致令台币大起大落。

交易员预估，本周台币料仍以29.900为中心上下波动，除非在重要事件及数据中有出乎市场意料的发展，否则波幅不会太大，价位稳稳控于29.800-30.000之间。

央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.890-29.930，上日在29.880-29.920，收盘价为29.950。

无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点略有折价，该天期报价 目前暂在29.896/29.912。

本地时间10:03时，台北外汇中心 台币兑美元升3.1分报29.919。

交易员观察市场最新动态：

* 日圆、韩元走升，台币相对稳定

* 企业现金股利汇出采分天分散策略，本周初仍有一波待消化

* 出口商美元卖盘暂不明显，但仍有止稳台币的力道

* 本周先看FED会议结果，再次确认QE退出的时程安排

* 汇市开盘50分钟成交量约1.27亿美元，与上日同时段约1.19亿美元相去不远

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.860-29.950

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