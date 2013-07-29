台湾汇市：台币早盘稳中偏升，美联储会议前市场淡静

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透台北7月29日 - 台币兑美元 周一早盘稳中略偏升，本周将有美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，及美国GDP和中国制造业PMI数据等多个重要事件，市场在此前相对观望，台币早盘以跟进韩元 及日圆 偏升表现，但外商的美元买盘偏多，限制了台币升幅。
汇市交易人士指出，虽然本周有一些重要事件，但时值暑假期间，市场交易盘清淡，早盘部分交易员称仍见部分外资银行疑似仍有企业现金股利汇出的美元买盘，但月底出口商的美元卖盘亦有一些，料本周初分天分散的美元买盘及出口商月底卖盘将趋于均衡，不致令台币大起大落。
交易员预估，本周台币料仍以29.900为中心上下波动，除非在重要事件及数据中有出乎市场意料的发展，否则波幅不会太大，价位稳稳控于29.800-30.000之间。
央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.890-29.930，上日在29.880-29.920，收盘价为29.950。
无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点略有折价，该天期报价 目前暂在29.896/29.912。
本地时间10:03时，台北外汇中心 台币兑美元升3.1分报29.919。
交易员观察市场最新动态：
* 日圆、韩元走升，台币相对稳定
* 企业现金股利汇出采分天分散策略，本周初仍有一波待消化
* 出口商美元卖盘暂不明显，但仍有止稳台币的力道
* 本周先看FED会议结果，再次确认QE退出的时程安排
* 汇市开盘50分钟成交量约1.27亿美元，与上日同时段约1.19亿美元相去不远
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.860-29.950
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* 美国人事：奥巴马称已缩小FED主席候选人范围，将于数月内揭晓--纽约时报 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)