更正-《欧洲经济分析》德国产业景气将回升，但不足以撑起整个欧元区

(更正：因译文有误，正文第10段应为“这家拥有389名员工的德国东部企业第一季的订单量较目标值低10%”，而非“德国东部有多达389家企业第一季的订单量较目标值低10%”；倒数第四段应为“2011年工程领域增幅是整体经济的逾四倍”，而非“2011年工程领域增长逾四倍”)

* 企业将欧元区需求疲弱归咎于成长放缓

* 在5月止的前五个月内，工业产出、订单下滑1.8%

* 制造业料将在下半年及2014年回升

路透柏林7月26日 - 德国制造业为欧洲最大经济体的支柱，在年初表现疲软过后料将缓慢重拾动能，不过复苏强度恐怕不足以对欧元区其他国家带来帮助。

德国经济中，制造业的比重约20%，而今年前七个月内有五个月呈现萎缩，因欧元区的各种问题打击周边国家的需求，而许多业者期望有强劲成长的中国市场则是转弱。

多项采购经理人调查结果显示，制造业者多已裁员、调降产品售价，部分调整步伐更创下三年半以来的最快速度，同时还得靠去化未完成订单来加以支撑。

尽管采取了种种措施，5月止的今年前五个月工业生产及订单均减少1.8%。欧元区订单减少2.9%，国内订单则是下滑3.6%。

唯有欧元区以外的订单增加。

荷兰国际集团(ING)资深分析师Carsten Brzeski表示，“表现平庸，说不上是经济奇蹟或是有超人表现，但也不能说制造业整个崩盘，就是介于两者之间。”

“德国的强劲程度不足以带动整个欧元区脱离衰退。未来几年德国仍将是表现最强劲的国家，且成为欧元区动力来源，但其不再拥有超强动能来大举协助其他国家。”

铸件模具生产商ACTech称，今年初，由于欧元区局势演变使得客户，主要是汽车生产商及其供应商感到不安，所以该公司的处境较为艰难。

调查显示，3月援救塞浦路斯的过程崎岖动荡，尤其令企业和投资者感到担心。

这家拥有389名员工的德国东部企业第一季的订单量较目标值低10%。年营收3,600万欧元的ACTech在4月亦遭到重创，当时新订单数量低于预估值40%。

“在订单方面，4月的情况很糟糕。我们认为这是因为受到了塞浦路斯危机爆发后所带来的政治不确定因素的影响，”ACTech董事总经理Florian Wendt对路透表示。

他说，“5月和6月情况有所改善，但仍没有完全恢复。”他还称，4月时延迟下单的客户，如今谨慎情绪已有所减轻，因此他对未来的看法“一点也不悲观”。

德国的工业巨头亦承受冲击。例如，化学产品大厂巴斯夫(BASF) 的获利下降，因欧洲和中国的需求走疲；西门子(Siemens) 则放弃了2014的获利目标 。

然而，戴姆勒 继年初表现欠佳后，表现似乎正在反弹 。这符合分析师及其他公司的预期，即只要欧元区的问题仍然得到控制，短期内情况就有望略微好转。

**欧元区为关键**

德国对欧元区出口比重在危机期间下滑，但仍接近40%。尽管出对中国出口比重上升，但仍仅6%，并不足以带动出口行业脱离困境。

“我们对欧元区危机感到担忧，因为如果危机加剧，可能导致我们的客户业务衰退，而在情况下，对中国的强健销售并没有多大帮助。欧洲是如此庞大，会对我们的客户造成重大冲击，”ACTech的Wendt称。

工业粘合剂制造商DELO也面临需求放缓的情况，公司主管Sabine Herold称，业务不如先前几年那般亮丽，该公司今年营收成长率放缓至16%，低于2010年的近40%。

然而，若欧元区克服了危机，根据路透调查的分析师预估，德国今年工业生产可能成长0.9%。虽然远逊于2010年和2011年的强劲表现，但仍优于去年的下滑1%。

调查预估，随着德国出口市场回温，德国明年工业产出可能成长3%。

据德国机械设备制造业联合会(VDMA)，工程产出今年料下降1%。2011年工程领域增幅是整体经济的逾四倍；2012年时扩张速度差不多是GDP增速的两倍。

但VDMA对于2014年持乐观态度，其4月对中国和美国工程出口为今年首次增长，预计今年剩余时间还会继续成长，而且已经有改善迹象。

尽管整体来看，德国经济面数据良莠不齐，但一项关键调查显示，7月德国企业信心连续第三个月上升，制造业对企业形势看法更加乐观。

Helaba分析师Stefan Muetze称，生产者物价下降导致企业推迟采购原材料，以期在晚些时候价格会下降。他们需要在下半年补充库存，可能提振化学和钢铁业。(完) (编译 张明钧/兰秀娟/王冠中/李爽 审校 戴素萍/于春红)