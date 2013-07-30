《交易视点》中国利率产品料收益率下行空间有限--中信证券

路透北京7月30日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，货币条件收紧与融资成本上升并存，对中期增长将有不小负面影响，但短期增长数据坚挺且资金面没有实质好转的情况下，债券市场买盘情绪很难系统性好转，收益率即使下行，空间也将有限。

现券策略方面，建议机构对利率产品继续持谨慎态度。但由于长期国债及金融债收益率已进入预测区间中部略偏上的位置，交易型机构可关注中长期利率产品的波段交易机会，并注意及时获利了结。

**通胀形势跟踪**

尽管肉禽类价格涨幅有所收窄，但受蔬菜价格走高影响，7月份中上旬整体食品价格环比涨幅略有扩大。7月份CPI食品价格环比面临一定上行压力，对CPI环比贡献也将略扩大至0.1-0.15个百分点。

非食品方面，由于娱乐教育文化类价格将出现季节性上涨，非食品对CPI环比的贡献也将上升。

初步预计7月份CPI环比涨幅将扩大至0.2-0.3%，对应CPI同比涨幅在2.8%附近，较6月份略微上行。

**流动性将延续紧平衡状态**

预计近期央行将很难向市场传达出明确的货币政策信号，若没有数量工具的配合，仅通过窗口指导试图调控货币市场利率的“维稳政策”将有一定难度，资金面紧张状况显着缓解的概率不大。

8月份资金面面临的外部冲击将相对较小，但将面临传言中的SLF到期压力，而当前不少银行借入的多是1个月以内的资金，8月份也有一定到期续借的需求。

我们对未来资金面持谨慎态度，7天回购利率仍将在3.5-4%区间波动。

**市场研判和投资策略**

考虑到7月份天气炎热，发电量及通胀数据或双双回升，短期内基本面将很难给予债券市场正面支持。

与此同时，暧昧不明的宏观政策走向及持续偏紧的资金面是导致当前利率产品偏弱的主要原因，而政策面和资金面的这种状况或至少延续至8-9月份。

诚然，货币条件收紧与融资成本上升并存的货币环境对中期增长将有不小的负面影响，但在短期增长数据坚挺且资金面没有实质好转的情况下，债券市场买盘情绪很难系统性好转，收益率即使下行，空间也将有限。

现券策略方面，建议机构对利率产品继续持谨慎态度。但由于长期国债及金融债收益率已进入预测区间中部略偏上的位置，交易型机构可关注中长期利率产品的波段交易机会，并注意及时获利了结。

对配置型机构而言，中长期利率产品收益率走高将带来配置价值的提升，建议积极关注。

浮息债方面，考虑到近期短期Shibor债有效利差显着回升，且Shibor在短期内也将保持在一定较高水平，短期品种持有价值有所增强，建议配置型及交易型机构均可积极关注。 (完)