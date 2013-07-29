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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 10:33 BJT

台湾债市：30年券发行前交易终于开张，惟担忧截标交易商仍不愿进场

路透台北7月29日 - 台湾五年公债102/2殖利率周一开高后在平盘上方整理，虽然30年券102/9 终于在标售前夕打破零成交纪录，不过交易商进场的意愿依旧偏低，在不确定财政部截标利率位置的前提下，预料今日债市仍是低量整理格局。

交易商表示，目前市场一般预料，明日财政部对30年券的截标利率区间应该会在2.20-2.30%，但由于太难拿捏，还是选择退场观望为妙。未来还是要靠国际债市利率弹升，或是财政部态度软化，台债殖利率才有向上移动的机会。

“明天要标债，大家都不知道怎么玩，我不觉得明天会有人去标。”一位证券商交易员说。

根对财政部大举截标20年期公债102/8引发市场争议，财政部国库署长凌忠嫄上周五表示，台湾债市利率水准与国际不同，且近期债市殖利率走势异常，因此才会决定截标。

交易员观察市场最新动态：

* 等待30年券102/9标售，惟纵然标售结束，债市低量格局难以改变。

* 除标债外，本周还有美联储会议与非农就业等变数待厘清，操作难度很高。

* 102/2暂看在1.06-1.08%。

本地时间10:21最新报价：

* 102/2 殖利率弹0.37基点，报1.0707%。

* 102/6 殖利率升0.15基点，报1.4650%。

以下为最新相关报导链接：

* 《一周经济焦点》欧美三家主要央行料均将重申长期内维持低利率

* 韩国数据：8月制造业景气判断指数较前月下跌，至1月来最低--央行调查

* 《美债一周展望》公债价格上涨，市场聚焦下周美联储货币政策会议 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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