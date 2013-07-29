台湾债市：30年券发行前交易终于开张，惟担忧截标交易商仍不愿进场

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透台北7月29日 - 台湾五年公债102/2殖利率周一开高后在平盘上方整理，虽然30年券102/9 终于在标售前夕打破零成交纪录，不过交易商进场的意愿依旧偏低，在不确定财政部截标利率位置的前提下，预料今日债市仍是低量整理格局。
交易商表示，目前市场一般预料，明日财政部对30年券的截标利率区间应该会在2.20-2.30%，但由于太难拿捏，还是选择退场观望为妙。未来还是要靠国际债市利率弹升，或是财政部态度软化，台债殖利率才有向上移动的机会。
“明天要标债，大家都不知道怎么玩，我不觉得明天会有人去标。”一位证券商交易员说。
根对财政部大举截标20年期公债102/8引发市场争议，财政部国库署长凌忠嫄上周五表示，台湾债市利率水准与国际不同，且近期债市殖利率走势异常，因此才会决定截标。
交易员观察市场最新动态：
* 等待30年券102/9标售，惟纵然标售结束，债市低量格局难以改变。
* 除标债外，本周还有美联储会议与非农就业等变数待厘清，操作难度很高。
* 102/2暂看在1.06-1.08%。
本地时间10:21最新报价：
* 102/2 殖利率弹0.37基点，报1.0707%。
* 102/6 殖利率升0.15基点，报1.4650%。
以下为最新相关报导链接：
* 《一周经济焦点》欧美三家主要央行料均将重申长期内维持低利率
* 韩国数据：8月制造业景气判断指数较前月下跌，至1月来最低--央行调查
* 《美债一周展望》公债价格上涨，市场聚焦下周美联储货币政策会议 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)