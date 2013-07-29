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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 10:50 BJT

韩国汇市：韩元触七周半高点，美元在央行会议与重要数据出炉前承压

韩股综合股价指数 下跌0.4%。

公债期货小幅上扬，因亚洲股市疲软，提振公债避险买气，但公债期货交投清淡，观望未来几天登场的重要事件。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)、英国央行、欧洲央行本周皆召开政策会议，市场特别关注美联储声明，以寻找何时开始缩减买债措施的线索。

市场预期美联储或许提出较温和利率前景，美元因而受挫，但许多分析师仍认为美联储将从9月开始缩减刺激规模。

美国周三公布第二季国内生产总值(GDP)初值，中国周四公布制造业数据，美国周五公布就业报告，这些也将为市场提供交投指引。

0215GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,109.3 1,111.1

日圆/韩元 11.3521/607 11.3190

韩国公债期货* 105.57 105.49

韩国综合股价指数 1,903.87 1,910.81

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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