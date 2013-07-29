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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 18:13 BJT

表格：英国7月CBI零售销售指数升至六个月高位

路透伦敦7月29日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布，7月零售销售差值由6月的正1升至正17，为1月以来最高水准。

已公布的零售销售活动

---------------2013-----------------------

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

已公布的年度零售销售量

+17 +1 -11 -1 0 +8 +17

年度销售量三个月移动均值

+2 -4 -4 +2 +8 +15 +23

预期中的零售销售活动

---------------2013-------------------------

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

预期中的年度销售量

+10 +13 +10 -6 +15 +9 +13

预期中的年度销售量三个月移动均值

+11 +6 +6 +6 +12 +11 +16 (完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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