台湾债市：RP利率持平，月底投信端资金多缺不一

路透台北7月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一表现持平。月底部分投信基金遭赎回，致投信端资金出现多缺不一的情形，但不致于影响资金调度，料月底前RP利率持稳在既有区间不变。

券商资金调度人士表示，由于月底前一、两天投信基金遭赎回的情形将较为显着，RP市场稍有谨慎气氛，不过本周初将有逾400亿台币的首批综合所得税退税入银行体系，银行端资金水位高涨，月底资金调度不成问题，料月底可望平稳度过。

“明后两天月底的紧缩效应还是会有，不致于影响利率上扬 。”一位证券商交易员说。

另一大型票券业者表示，目前就是处于一般的月底资金状况，投信端稍有走钱但不致影响RP成交利率，待月底因素排除后，RP利率才有可能再往下测试。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.50-0.61%，持平上日；一个月内公司债RP利率交投落在0.60-0.65%，上日亦同。

本周主要紧缩因子有周五30年公债102/9交割，预计发行额度300亿台币，30日标售。(完)