版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 12:39 BJT

《中国国债发行日程表》--7月29日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

 发债主体    规模     期限   票面利率     债券类型        发行时间    上市时间
         (亿元人民币)       
-------------------------------------------------------------------------------
  财政部     300      5年    *3.7040%    续发记账式国债     7/25-7/29   7/31
                         （中标收益率，今年第13期品种第一次续发）
  财政部      --      7年       --       续发记账式国债     8/7
  财政部      --      20年      --       记账式国债         8/9
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     8/10
  财政部      --       3年      --       记账式国债         8/14
  财政部      --      182天     --       贴现国债           8/16
  财政部      --      10年      --       记账式国债         8/21
  财政部      --       3年      --       续发记账式国债     9/4
  财政部      --      182天     --       贴现国债           9/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     9/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     9/11
  财政部      --      30年      --       记账式国债         9/13
  财政部      --      3/5年     --       电子式储蓄国债     10/10
  财政部      --       7年      --       记账式国债         10/16
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     10/23
  财政部      --       1年      --       记账式国债         10/30
  财政部      --       5年      --       记账式国债         11/6
  财政部      --      3/5年     --       凭证式储蓄国债     11/10
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     11/13
  财政部      --      10年      --       续发记账式国债     11/20
  财政部      --       5年      --       续发记账式国债     12/4
  财政部      --       7年      --       续发记账式国债     12/11

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

  发债主体      规模     期限      票面利率       债券类型        发行时间        上市时间
           (亿元人民币)        
---------------------------------------------------------------------------------------------
 广西等六省市   236       3        *3.92%        地方政府债      
 广西等六省市   238       5       周五招标        地方政府债      
---------------------------------------------------------------------------------------------
    
注:1、*代表新增
   2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐