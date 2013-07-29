《美国FED焦点》美联储在7月会议上可能考虑很多事情，但不会有所行动

最终多数分析师认为，尽管当前经济表现疲弱，但美联储仍将遵循贝南克提出的时间表。两周前贝南克对国会表示，6月以来的经济数据一直表现不一，要联储推迟削减公债购买的计划“还为时过早”。

上周有关贝南克继任者的一系列猜测，可能也会让那些意识到在现任领导下用以调整政策的所剩时间有限的决策者们感到压力。贝南克的任期将在明年1月结束，外界广泛预期届时他将卸任。

Eaton Vance的Stein认为，这一压力可能迫使委员会加快行动步伐。

Stein称，“我不认为新主席的到来会影响到”美联储的政策考量。同时他还表示，透过较快确定较为清晰的政策路径，美联储官员们可能实际上是在说，“让(贝南克)继任者的工作变得更轻松一些。”(完)