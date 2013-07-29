《中国2013年国债发行中标明细表》--7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以下为今年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(年) 票面利率 预测利率 发行规模(亿元) 投标倍数 ===================================================================== 一期 1/9 5 3.15% 3.17% 260 1.92 续发 3/6 3.1976% 3.24% 220 2.03 (中标收益率) ===================================================================== 二期 1/16 1 2.81% 2.82% 300 1.59 ===================================================================== 三期 1/23 7 3.42% 3.44% 300 2.00 续发 2/6 3.4304% 3.46% 300 1.90 (中标收益率) 续发2 2/27 3.4271% 3.47% 220 2.61 (中标收益率) ===================================================================== 四期 1/30 3 3.10% 3.09% 260 2.23 续发 5/8 2.9883% 2.99% 300 1.59 (中标收益率) ===================================================================== 五期 2/20 10 3.52% 3.56% 260 2.86 续发 3/20 3.5198% 3.58% 220 2.38 (中标收益率) 续发2 4/24 3.4207% 3.47% 307.9 1.88 (中标收益率) ===================================================================== 六期 4/3 2 2.92% 2.99% 260 2.18 ===================================================================== 七期 4/10 1 2.62% 2.59% 300 1.32 ===================================================================== 八期 4/17 7 3.29% 3.31% 303.2 1.84 续发 5/15 3.2788% 3.30% 300 1.71 (中标收益率) 续发2 6/5 3.3506% 3.37% 314 1.80 (中标收益率) ===================================================================== 九期 4/19 20 3.99% 4.03% 260 2.23 ===================================================================== 10期 5/17 50 4.24% 4.31% 200 2.13 ===================================================================== 11期 5/22 10 3.38% 3.40% 300 1.71 续发 6/19 3.4998% 3.47% 300 1.43 (中标收益率) 续发2 7/17 3.6889% 3.64% 300 1.74 (中标收益率) ===================================================================== 12期 5/24 2 2.98% 2.99% 260 2.04 ===================================================================== 13期 5/29 5 3.09% 3.09% 300 1.58 *续发 7/24 3.7040% 3.63% 300 1.63 （中标收益率） ===================================================================== 14期 7/3 1 3.48% 3.43% 260 1.44 ===================================================================== 15期 7/10 7 3.46% 3.40% 300 1.38 ===================================================================== 合计 7,205.1 以下为今年发行的各期记账式贴现国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限(天) 加权收益率 发行规模(亿元) 投标倍数 =============================================================== 一期 4/12 273 2.7268% 150 1.39 二期 4/19 273 2.8726% 150 1.84 三期 5/10 273 2.8856% 150 2.04 四期 6/14 273 3.7612% 95.3 -- (计划发行量150亿元，未招满) =============================================================== 合计 545.3(完) 注:1.*代表新增 2.发行规模和认购额单位均为亿元人民币。 3.2012年国债发行中标明细表请点选 (整理 曹巍浩； 审校 吴芳)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)