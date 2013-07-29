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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 11:36 BJT

东京汇市：美元兑日圆触及一个月低位，美联储会议前美元承压

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3287    1.3278     +0.07     +0.70    1.3194
 美元/日圆                      97.79     98.25     -0.47    +12.74     86.74
 欧元/日圆                     129.92    130.46     -0.41    +13.51    114.46
 美元/瑞郎                     0.9275    0.9282     -0.08     +1.31    0.9155
 英镑/美元                     1.5391    1.5379     +0.08     -5.29    1.6251
 美元/加元                     1.0263    1.0280     -0.17     +3.45    0.9921
 澳元/美元                     0.9274    0.9258     +0.17    -10.77    1.0393
 新西兰元/美                   0.8087    0.8084     +0.04     -2.37    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     90.680    90.960     -0.31     +0.61    90.130
 新西兰元/日                   79.070    79.430     -0.45    -43.85   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     150.49    151.10     -0.40     +6.87    140.82
 澳元/新西兰                   1.1459    1.1445     +0.12     -8.62    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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