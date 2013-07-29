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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 11:27 BJT

香港已公布经济指标--2013/7/29

时间              经济指标                      按年%        前月（季）按年%  上年同月（季）按年%
                                                                               
  2013年5月        零售值                      +12.8             +20.7               +8.7
  2013年5月        零售量                      +12.2             +19.4               +5.7
  2013年6月        综合消费物价指数（CPI）      +4.1              +3.9               +3.7
                                                                               
  2013年6月        甲类消费物价指数（CPI A      +4.6              +4.4               +3.3
                   ）                                                          
  2013年第一季     本地生产总值（GDP）          +2.8              +2.8               +0.7
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  失业率                                      13年4-6月%        13年3月-5月%      12年4-6月%
                                                 3.3                3.4              3.2
 ------------------------------------------------------------------------------------------
 （以下以10亿港元                              当月               前月             上年同期
 为单位）                                                                      
  2013年6月        贸易赤字／盈余              -49.67            -44.27            -44.71
  注: *为已经更新
     ^经修订数据。（完） 
    
 （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） 

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   经济指标预测或公布日程 
     美国与加拿大.......     日本......... 
     欧洲...............    台湾......... 
     中国.......... 
   已公布经济指标一览 
     美国...............    日本......... 
     欧洲...............    韩国......... 
     中国.................    香港......... 
     澳洲..............    台湾.........
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