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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 12:10 BJT

日本经济：必须同时实现社会保障与财政改革--政府顾问小组报告草案

该顾问小组将在8月8日向安倍提交该报告。

安倍在今秋前面临艰困抉择，必须决定是否着手进行第一阶段的调高消费税。日本消费税预订在未来两年调高一倍至10%。

一些顾问希望安倍削减或推迟加税，如此他可能把经济复苏列为优先考量。不过安倍表示，他知道必须向金融市场展现政府认真处理债务问题。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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