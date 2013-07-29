《中国金融债发行日程表》--7月29日

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================== *进出口行 至多70 2 周三招标 固息金融债 7/31-8/6 至多150 7 周三数量招标 固息金融债 7/31-8/13 国开行 不超300 1/3/5/7/10 周二招标 固息金融债 7/31-8/2 (第27-31期固息债的增发债) 国开行 50 1 4.2462% 固息金融债 7/25-7/29 50 3 4.2826% 固息金融债 7/25-7/29 （今年27-28期第二次增发） 50 5 5.072% 浮息金融债 7/25-7/29 (三个月SHIBOR基准，基本利差41.2bp) 50 7 5.2517% 浮息金融债 7/25-7/29 (三个月shibor，基本利差59.17bp，34-35期首次增发) 莱商银行 至多20 5 周一招标 固息金融债 7/30-8/5 国开行 160 -- 8/6招标 -- -- 国开行 260 -- 8/13招标 -- -- 国开行 160 -- 8/20招标 -- -- 国开行 260 -- 8/27招标 -- -- 国开行 160 -- 9/3招标 -- -- 国开行 260 -- 9/10招标 -- -- 国开行 160 -- 9/17招标 -- -- 国开行 260 -- 9/24招标 -- -- 国开行 150 -- 10/8招标 -- -- 国开行 260 -- 10/15招标 -- -- 国开行 150 -- 10/22招标 -- -- 国开行 260 -- 10/29招标 -- -- 国开行 150 -- 11/5招标 -- -- 国开行 260 -- 11/12招标 -- -- 国开行 150 -- 11/19招标 -- -- 国开行 260 -- 11/26招标 -- -- 国开行 150 -- 12/3招标 -- -- 国开行 260 -- 12/10招标 -- -- 国开行 140 -- 12/17招标 -- -- 国开行 260 -- 12/24招标 -- -- 农发行 -- -- 8/8招标 -- -- 农发行 -- -- 9/12招标 -- -- 农发行 -- -- 10/10招标 -- -- 农发行 -- -- 11/7招标 -- -- 注: *表示新增.(完) (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)