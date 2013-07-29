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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 13:08 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月29日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

   发债主体       规模        期限      票面利率      债券类型      发行时间  
              (亿元人民币)    (年)
 ============================================================================== 
  *进出口行      至多70         2       周三招标      固息金融债    7/31-8/6
                至多150         7       周三数量招标  固息金融债    7/31-8/13
   国开行       不超300    1/3/5/7/10   周二招标      固息金融债    7/31-8/2
                             (第27-31期固息债的增发债)
   国开行          50           1        4.2462%      固息金融债    7/25-7/29
                   50           3        4.2826%      固息金融债    7/25-7/29
                           （今年27-28期第二次增发）
                   50           5        5.072%       浮息金融债    7/25-7/29
                            (三个月SHIBOR基准，基本利差41.2bp)
                   50           7        5.2517%      浮息金融债    7/25-7/29
                            (三个月shibor，基本利差59.17bp，34-35期首次增发) 
   莱商银行     至多20          5       周一招标      固息金融债    7/30-8/5
   国开行         160          --       8/6招标           --             --
   国开行         260          --       8/13招标          --             --
   国开行         160          --       8/20招标          --             --
   国开行         260          --       8/27招标          --             --
   国开行         160          --       9/3招标           --             --
   国开行         260          --       9/10招标          --             --
   国开行         160          --       9/17招标          --             --
   国开行         260          --       9/24招标          --             --
   国开行         150          --       10/8招标          --             --
   国开行         260          --       10/15招标         --             --
   国开行         150          --       10/22招标         --             --
   国开行         260          --       10/29招标         --             --
   国开行         150          --       11/5招标          --             --
   国开行         260          --       11/12招标         --             --
   国开行         150          --       11/19招标         --             --
   国开行         260          --       11/26招标         --             --
   国开行         150          --       12/3招标          --             --
   国开行         260          --       12/10招标         --             --
   国开行         140          --       12/17招标         --             --
   国开行         260          --       12/24招标         --             --
   农发行          --          --       8/8招标           --             --
   农发行          --          --       9/12招标          --             --
   农发行          --          --       10/10招标         --             --
   农发行          --          --       11/7招标          --             --
    
  注: *表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 李宏薇)
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