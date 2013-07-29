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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 11:43 BJT

表格：7月26日止当周外资买超日本股票--野村

路透7月29日 - 以下是7月26日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况：

外资累计买超(净买入)金额 (单位：百万美元，括号表示卖超)

一周 四周 13周 2013年迄今 2012年

日本外亚洲市场 1,081 2,445 (4,697) 3,300 52,325

印度 (45) (1,167) 1,618 11,904 24,843

印尼 (15) (279) (2,452) (453) 1,785

日本 2,504 14,286 34,333 96,360 35,327

韩国 276 761 (3,704) (8,830) 15,214

菲律宾 163 293 423 1,676 2,341

台湾 684 2,407 1,293 1,469 5,589

泰国 17 431 (1,876) (2,466) 2,555

资料来源：野村国际(香港)公司量化研究。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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