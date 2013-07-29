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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 12:02 BJT

路透调查：台湾第二季GDP概估值料为2.16%，较首季回升

* 台湾第二季经济成长率概估值料为2.16%

* 将于周三上午8:30公布

路透台北7月29日 - 路透调查12位分析师的预估中值显示，台湾第二季国内生产总值(GDP)年增率将为2.16%，较首季的1.67%增长回升。

预估细节如下：

永丰金控 2.76

群益 2.0

中信金 2.5

星展银行 2.4

ING 0.7

日盛 2.1

凯基 2.2

元富 2.4

兆丰 2.34

大众 1.95

台新 1.8

元大 2.11

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中值 2.16(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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