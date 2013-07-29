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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 12:09 BJT

《全球市场》日股引领亚洲股市走低，日圆兑美元则升至一个月高位

Oliver称，美联储甚至可能考虑调整其政策引导，强调不会立即紧缩政策。

“美联储对于近期好坏不一数据的评估，会受到密切关注，被视为是开始缩减刺激措施的时间是否会延到9月会议之后的指示，市场原先预期联储会从9月开始缩减举措。”

对于中国的忧虑，使大宗商品受压，但疲弱美元抑制了商品跌势。

铜价 触及三周低点约每吨6,820美元，美元原油 跌0.3%至每桶104.40美元，与周五触及的三周低点103.90美元相去不远。

金价 亦小跌，上周周线上涨了3%。金价目前报约每盎司1,328美元，略低于五周高点1,347.69美元。(完) (编译 徐文焰/洪曦/梁睿雪/王冠中; 审校 张涛/艾茂林)
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