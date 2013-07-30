重温稿-路透调查：台湾第二季GDP概估值料为2.16%，较首季回升

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 台湾第二季经济成长率概估值料为2.16%
* 将于周三上午8:30公布
路透台北7月29日 - 路透调查12位分析师的预估中值显示，台湾第二季国内生产总值(GDP)年增率将为2.16%，较首季的1.67%增长回升。
预估细节如下：
永丰金控 2.76
群益 2.0
中信金 2.5
星展银行 2.4
ING 0.7
日盛 2.1
凯基 2.2
元富 2.4
兆丰 2.34
大众 1.95
台新 1.8
元大 2.11
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中值 2.16(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。