中国债市动态：现券稳中趋弱，资金紧张不见缓解机构谨慎心态难消

路透北京7月29日 - 中国银行间债市周一早盘现券稳中趋弱，资金紧张情况不见缓解机构谨慎心态难消。不过交易员表示，明日公开市场将有850亿元人民币央票到期，这或对当前流动性起到一定助力作用，但现券能否“借题发挥”尚待观察。

对于早盘市况，上海一银行交易员表示，早晨现券大体持稳，收益率略向上，资金还是比较紧张。

中国银行间市场周一早盘回购利率 全线上扬，其中七天和14天品种更是一改上周温和攀升态势，今日均跳涨逾60个基点(BP)。

“资金情况持续紧张，大家观望情绪比较重，不过明天将有850亿元央票到期，可能对资金起到缓解作用。上周收益率出现调整，但是整体看市场还是对资金面有疑虑，下一步央行在公开市场的动向也不明确，机构都窝着不动。”另一银行交易员亦指出。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。此前五周的情况是，即使央行允许上报各种需求，但最后都询而未发。

据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。