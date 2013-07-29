中国债市动态：现券稳中趋弱，资金紧张不见缓解机构谨慎心态难消

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透北京7月29日 - 中国银行间债市周一早盘现券稳中趋弱，资金紧张情况不见缓解机构谨慎心态难消。不过交易员表示，明日公开市场将有850亿元人民币央票到期，这或对当前流动性起到一定助力作用，但现券能否“借题发挥”尚待观察。
对于早盘市况，上海一银行交易员表示，早晨现券大体持稳，收益率略向上，资金还是比较紧张。
中国银行间市场周一早盘回购利率 全线上扬，其中七天和14天品种更是一改上周温和攀升态势，今日均跳涨逾60个基点(BP)。
“资金情况持续紧张，大家观望情绪比较重，不过明天将有850亿元央票到期，可能对资金起到缓解作用。上周收益率出现调整，但是整体看市场还是对资金面有疑虑，下一步央行在公开市场的动向也不明确，机构都窝着不动。”另一银行交易员亦指出。
业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报三个月央票需求，同时亦可上报正/逆回购需求，其中逆回购期限包括七天和14天，正回购为28天期。此前五周的情况是，即使央行允许上报各种需求，但最后都询而未发。
据路透计算，本周公开市场将有850亿元央票到期，无正回购到期。
剩余期限约0.9315年的附息国债130014券最新收益率 在3.53%/3.49%，上周五尾盘报3.52%/3.48%。剩余期限约9.8219年的附息国债130011券最新收益率 在3.75%/3.69%，上周五尾盘报3.7450%/3.7000%。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)