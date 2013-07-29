中国汇市：中间价带动人民币早盘微升，交投谨慎期待方向指引

* 人民币即期微升，中间价小幅上涨

* 市场清淡波幅狭窄

* 市场等待方向指引

路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价微幅上升，市场成交清淡，交投仍偏向谨慎，市场仍在期待政策或者市场方向的指引。

值得关注的是，在最近两个月的盘整行情中，上周后四天出现连续小幅上扬的态势，显示最近人民币仍有偏强的倾向。

“今天非常淡静，没什么好说的，都在观望...估计下午会稍稍动一动。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.1310元，上日收报6.1316元。今日人民币兑美元中间价 为6.1705元，上日中间价为6.1720元。

对于最近市场热议的监管层可能籍此机会再次扩大汇率波幅，交易员均表示，若目前扩大汇率日间波幅，对市场影响也比较小。

东京汇市美元周一在亚洲市场处于守势，本周将有众多事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲的央行会议，中国发布制造业数据，以及美国出炉国内生产总值(GDP)和就业数据。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2776/22，上日尾盘为6.2745。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1325/55元，上一交易日尾盘报6.1350元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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