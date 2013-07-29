中国汇市：中间价带动人民币早盘微升，交投谨慎期待方向指引

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
* 人民币即期微升，中间价小幅上涨
* 市场清淡波幅狭窄
* 市场等待方向指引
路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期 周一早盘跟随中间价微幅上升，市场成交清淡，交投仍偏向谨慎，市场仍在期待政策或者市场方向的指引。
值得关注的是，在最近两个月的盘整行情中，上周后四天出现连续小幅上扬的态势，显示最近人民币仍有偏强的倾向。
“今天非常淡静，没什么好说的，都在观望...估计下午会稍稍动一动。”上海一股份制行交易员称。
北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.1310元，上日收报6.1316元。今日人民币兑美元中间价 为6.1705元，上日中间价为6.1720元。
对于最近市场热议的监管层可能籍此机会再次扩大汇率波幅，交易员均表示，若目前扩大汇率日间波幅，对市场影响也比较小。
东京汇市美元周一在亚洲市场处于守势，本周将有众多事件，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)和欧洲的央行会议，中国发布制造业数据，以及美国出炉国内生产总值(GDP)和就业数据。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2776/22，上日尾盘为6.2745。
北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1325/55元，上一交易日尾盘报6.1350元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)