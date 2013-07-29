中国房地产：上半年开发商合同销售增速低于首季，压抑需求渐吸收--穆迪

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 评级机构穆迪周一称，上半年中国开发商的合同销售额按年强劲增长46%，但增速较首季的69%为低，反映市场上的压抑需求已被逐渐吸收，以及中央于2月出台加强房地产市场调控工作的通知带来影响。
穆迪助理副总裁兼分析师Franco Leung指出，其中该行给予评级的19家中国开发商于今年上半年的合同销售按年增长35%至4,760亿元人民币，并相信它们当中大部份有望完成全年的销售目标。
他并指出，上半年一线城市的房价上升明显，其中北京和广州升幅最大，分别达到16.7%和16.5%。深圳和上海分别以16%和14.4%的涨幅紧随其后。
“这些城市房价进一步上升将会影响市民对住房的负担能力，这或令政府推出更多措施冷却市场。”他说。
穆迪指出，中国的利率于6月下旬上升后，现时已回复到较为正常的水平。然而，假如中央政府持续减慢信贷扩张以打压影子银行，再融资风险有可能增加。对于那些较为依赖短期银行融资及信托融资的开发商的影响将会最大。（完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)