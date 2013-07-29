中国房地产：上半年开发商合同销售增速低于首季，压抑需求渐吸收--穆迪

路透香港7月29日 - 评级机构穆迪周一称，上半年中国开发商的合同销售额按年强劲增长46%，但增速较首季的69%为低，反映市场上的压抑需求已被逐渐吸收，以及中央于2月出台加强房地产市场调控工作的通知带来影响。

穆迪助理副总裁兼分析师Franco Leung指出，其中该行给予评级的19家中国开发商于今年上半年的合同销售按年增长35%至4,760亿元人民币，并相信它们当中大部份有望完成全年的销售目标。

他并指出，上半年一线城市的房价上升明显，其中北京和广州升幅最大，分别达到16.7%和16.5%。深圳和上海分别以16%和14.4%的涨幅紧随其后。

“这些城市房价进一步上升将会影响市民对住房的负担能力，这或令政府推出更多措施冷却市场。”他说。