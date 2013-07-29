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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 12:34 BJT

日本经济：分两步上调消费税不会损及经济增长--央行总裁黑田东彦

Reuters7月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，

* 认为分两步上调消费税不会损及经济增长

* 日本政府推进财政纪律非常重要

* 若央行的量化宽松政策被视作为债务融资，可能导致收益率上升

* 日本央行的购债举措降低了风险溢价，对收益率构成下行压力

* 当经济增长超过潜在增速时，预计消费者物价就会上涨并达到通胀目标

* 日本面对的最大风险是海外经济

* 需关注中国能否实现经济软着陆

* 需关注新兴市场经济体提出的货币政策产生的影响

* 日央行的量化宽松政策目前对结束通缩作用良好。(完)
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