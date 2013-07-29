日本经济：分两步上调消费税不会损及经济增长--央行总裁黑田东彦

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
Reuters7月29日 - 日本央行总裁黑田东彦周一表示，
* 认为分两步上调消费税不会损及经济增长
* 日本政府推进财政纪律非常重要
* 若央行的量化宽松政策被视作为债务融资，可能导致收益率上升
* 日本央行的购债举措降低了风险溢价，对收益率构成下行压力
* 当经济增长超过潜在增速时，预计消费者物价就会上涨并达到通胀目标
* 日本面对的最大风险是海外经济
* 需关注中国能否实现经济软着陆
* 需关注新兴市场经济体提出的货币政策产生的影响
* 日央行的量化宽松政策目前对结束通缩作用良好。(完)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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