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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 12:37 BJT

中国钢铁：7月中旬粗钢日产213.03万吨，旬环比增长2.3%--中钢协

路透北京7月29日 - 中国钢铁工业协会最新公布的旬报数据显示，估算7月中旬全国粗钢日均产量为213.03万吨，旬环比增长2.3%。

中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据称，据估算，7月中旬全国共生产粗钢2,130.32万吨。

数据显示，2013年7月中旬，中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的147家重点统计钢铁企业（按集团口径为82家重点统计钢铁企业），共生产粗钢1,718.45万吨。

以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)

时间 日产量 环比%

7月中旬 213.0 +2.3

7月上旬 208.3 -4.5

6月下旬 218.1 +0.8

6月中旬 216.4 +0.4

6月上旬 215.6 +0.1

5月下旬 215.4 -1.4

5月中旬 218.5 -0.3

5月上旬 219.3 +3.0

4月下旬 212.9 +0.6

4月中旬 211.6 -0.4

4月上旬 212.4 +2.5

3月下旬 207.2 +0.4

3月中旬 206.4 -1.0

3月上旬 208.5 +2.5

2月下旬 203.4 +1.4

2月中旬 200.6 +0.9

2月上旬 198.9 +4.4

1月下旬 190.6 -0.4

1月中旬 191.4 -1.5

1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
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