中国钢铁：7月中旬粗钢日产213.03万吨，旬环比增长2.3%--中钢协

美国股市：开盘普跌，投资者评估银行业绩
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透北京7月29日 - 中国钢铁工业协会最新公布的旬报数据显示，估算7月中旬全国粗钢日均产量为213.03万吨，旬环比增长2.3%。
中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据称，据估算，7月中旬全国共生产粗钢2,130.32万吨。
数据显示，2013年7月中旬，中国钢铁工业协会生产经营旬报统计的147家重点统计钢铁企业（按集团口径为82家重点统计钢铁企业），共生产粗钢1,718.45万吨。
以下是年内中国钢铁工业协会公布的粗钢旬日均产量数据一览:(单位为万吨)
时间 日产量 环比%
7月中旬 213.0 +2.3
7月上旬 208.3 -4.5
6月下旬 218.1 +0.8
6月中旬 216.4 +0.4
6月上旬 215.6 +0.1
5月下旬 215.4 -1.4
5月中旬 218.5 -0.3
5月上旬 219.3 +3.0
4月下旬 212.9 +0.6
4月中旬 211.6 -0.4
4月上旬 212.4 +2.5
3月下旬 207.2 +0.4
3月中旬 206.4 -1.0
3月上旬 208.5 +2.5
2月下旬 203.4 +1.4
2月中旬 200.6 +0.9
2月上旬 198.9 +4.4
1月下旬 190.6 -0.4
1月中旬 191.4 -1.5
1月上旬 194.4 +2.3 (完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
道琼工业指数下跌49.03点，或0.24%，至20,542.83点；标准普尔500指数降5.75点，或0.25%，至2,339.18点；纳斯达克指数降9.47点，或0.16%，至5,826.70点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为24.5万人)。 美国劳工部周四公布：美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.1%(预估为0.0%)，2月为上升0.3%。3月 扣除食品和能源的最终需求PPI较前月持平(预估为+0.2%)，2月为上升0.3%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%
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