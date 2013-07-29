投行观点：大宗商品下半年表现续分化，油价仍有微幅上涨空间--中金

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 中国大型投行--中金公司发布大宗商品展望半年报指出，需求由美国主导的大宗商品仍有上升空间，而其他国家(尤其是中国)主导需求的商品将持续承压，下半年大宗商品市场表现将继续今年以来的分化。
“供应面的发展将成为区分下半年商品间表现的关键因素…相对而言，石油下半年仍有微幅的上涨空间，有色金属下半年由于供应加速需求疲软而将承压，贵金属中金银仍将趋势下行，铂族金属将继续跑赢金银。”中金报告称。
报告认为，美联储宽松货币政策退出预期渐行渐近，同样为大宗商品走势分化推波助澜。对QE敏感的大宗商品首当其冲，其中黄金历来对联储货币政策极为敏感，QE的退出预期将持续打压其投资需求。
而对于大多数大宗商品，供应增长幅度或超越需求复苏程度。但是相对而言，供应逆风强弱程度对不同大宗商品展望影响不一。
中金认为，欧佩克产量决策与需求错配推动全年油价行情。全球范围内的需求季节性改善顺理成章成为支撑因素，同时，鉴于当前油价高企，再加上利比亚El Sharara 油田即将恢复生产，欧佩克减产进程可能有所放缓，压缩油价在下半年的上行空 间。
而有色金属方面，报告认为，全球铜矿新增供给在2013年下半年集中上线和疲软的需求，使得铜市场逐渐转为过剩的市场，短期中国需求对铜价有弱支撑，而进入2014 年价格将逐渐向边际成本滑动。对于已经过剩的有色金属，其价格在边际成本附近有所支撑。
中金预测，黄金和白银下半年仍将维持弱势震荡的格局。美国经济持续复苏带来的 政策退出预期，以及不断上升的持有机会成本将继续压制黄金的投资需求。但另一方面，价格的下行空间也将受限，预计矿山的边际成本将在投资者预期的角度给价格带来一定支撑。
“铂族金属仍将受益于供需平衡的收紧以及供给端的成本支撑，维持贵金属板块内部相对看好的观点；其中，钯是我们最看好的品种，俄罗斯库存销售的停滞将使其在 2013年以后持续大幅供不应求。”中金称。（完）
(记者 赵红梅；审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)