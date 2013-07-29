香港热股：昆仑能源早盘曾跌至逾14个月低位，此前遭投行调低投资评级

路透香港7月29日 - 专注于液化天然气(LNG)终端业务的昆仑能源有限公司 周一早盘一度跌至逾14个月低位，此前遭投行调低投资评级，因天然气成本面临上涨压力。

昆仑能源早盘最多跌4.53%，低探11.8港元，为自2012年5月以来低位；早市收跌4.37%，报11.82港元。

投行中银国际的报告称，昆仑能源的主要股东兼天然气供应商--中国石油 寻求将供予LNG加工厂的天然气价提高至非居民用气价的水平，相信最终的提价幅度取决于谈判结果，惟昆仑能源无可避免地面对天然气成本上涨压力。

中银国际分析师刘志成在其报告中称，“天然气成本上涨，会令到昆仑能源的LNG加工厂以及加气站的投资回报下降。”因此，该行将昆仑能源于2013-15年的盈利预测下调6-26%，同时将投资评级由“买入”降至“持有”。

另一家投行瑞银的报告亦称，如果提价幅度与非居民用气价看齐，即0.8-1元人民币/立方米，比起该行估计今年加价0.4元高出很多，令昆仑能源旗下LNG加工厂面临巨大的成本上升压力，且难以将上涨的成本转嫁予客户。该行维持对昆仑能源评级为“沽售”及目标价12港元。（完）