香港热股：昆仑能源早盘曾跌至逾14个月低位，此前遭投行调低投资评级

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透香港7月29日 - 专注于液化天然气(LNG)终端业务的昆仑能源有限公司 周一早盘一度跌至逾14个月低位，此前遭投行调低投资评级，因天然气成本面临上涨压力。
昆仑能源早盘最多跌4.53%，低探11.8港元，为自2012年5月以来低位；早市收跌4.37%，报11.82港元。
投行中银国际的报告称，昆仑能源的主要股东兼天然气供应商--中国石油 寻求将供予LNG加工厂的天然气价提高至非居民用气价的水平，相信最终的提价幅度取决于谈判结果，惟昆仑能源无可避免地面对天然气成本上涨压力。
中银国际分析师刘志成在其报告中称，“天然气成本上涨，会令到昆仑能源的LNG加工厂以及加气站的投资回报下降。”因此，该行将昆仑能源于2013-15年的盈利预测下调6-26%，同时将投资评级由“买入”降至“持有”。
另一家投行瑞银的报告亦称，如果提价幅度与非居民用气价看齐，即0.8-1元人民币/立方米，比起该行估计今年加价0.4元高出很多，令昆仑能源旗下LNG加工厂面临巨大的成本上升压力，且难以将上涨的成本转嫁予客户。该行维持对昆仑能源评级为“沽售”及目标价12港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)