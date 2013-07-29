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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 13:20 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑技术讯号矛盾，指向整理走势格局

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* 欧元、英镑及欧元/英镑在亚洲市场皆呈横盘整理，市场聚焦于日圆

* 欧元区及英国周末期间消息面清淡，海外市场周一亦无重要数据

* 上周五呈现内包日线，今日亚洲时段亦是，费波纳奇50%回档位0.8646英镑形成阻力

* 动能指标及移动均线讯号矛盾，因走势以区间波动为主

* 各项条件显示将呈整理格局，而非趋势性走势

* 技术图表(link.reuters.com/dyb99t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
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