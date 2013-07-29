《交易视点》本周资金面难明显好转，债券收益率下行无法持续--广发银行

路透上海7月29日 - 中国广发银行发布最新银行间市场周报认为，本周主要影响市场的因素依然是资金状况，预计资金面难有明显好转，中采PMI的影响预计不大。债券收益率下行趋势无法持续，尤其是长端品种利率偏低，风险更大，建议规避。IRS利率由于fixing波动受限，预计会保持在当前位置震荡，可以择机支付长端固定利率。

上周的债券和IRS收益率延续上涨趋势，不过周尾受到资金略有宽松的影响，收益率小幅下降。上周的市场表现更多体现了机构情绪变化和资金面的主导作用。随着资金收紧和收益率绝对水平快速上行，“抄底”的心态逐步占据主流，但资金利率与实际资金状况并不相符，IRS利率冲高回落。这种走势令不少机构无所适从。

**线上线下不平衡的状态必然打破**

上周资金利率稳中有升，R007升至4.4%的水平。仅从资金利率来看，资金面似乎是处于紧平衡状态，但实际上，R007和R014的供给非常稀少，并且同期限存放利率已经远高于场内水平。而几乎每日R007开盘价均都在前加权水平，并有50亿的大量成交。与之相应的是，21天以上的偏长期资金需求非常旺盛，成交量明显放大，利率均在6.0%以上。很明显，由于7天、14天利率过低，机构对该期限的融出意愿明显偏低，而更倾向于融出更长期限。

本周开始，这一局面预计会持续。线上线下两个价的局面难以改变。中长期资金的高价成交会慢慢推动短期资金利率上行。并且机构的谨慎心态也加剧了这种状况。公开市场本周投放850亿，没有什么影响。如果回购利率继续“维稳”，那么这将继续加剧需求和价格间的扭曲，这是不平衡的状态，必然会被打破，但是很难说以何种方式，央行在其中的调控是主要影响因素。

上周债市收益率出现急涨急跌的走势，机构心态在其中的影响很大。周初开始，收益率快速上升，并呈现明显的一级带动二级特点，5年国债续发边际利率高达3.75%。整条收益率曲线非常平坦。其实，这个时候，整个市场都是没有方向的，交易心理的影响被放大。大伙你看我我看你，交易盘纷纷出洞。但以交易盘的力量，必然无法撼动整个市场，所以收益率下行的趋势很难持续。从曲线来看，10年国债在3.70%，5年在3.70%，3年在3.60%，如此平坦的曲线说明大量投机资金就是冲着长端去的，并且心理都明白，这样的长端利率，是没有什么吸引力的。

本周开始，债市基本面平静，我们仍然建议，小心长端品种。未来即将公布的7月份经济数据中，CPI值得关注。从最近的数据看，蔬菜、肉类价格出现反季节性增长。另外，曲线过于平坦是个长期问题。其实平坦的曲线很常见，资金持续收紧就会导致，但目前的曲线平坦过头，令人担忧。因此通胀预期+平坦的曲线，让我们有充足的理由不看好长端收益率。短端是可以继续持有的，但考虑到资金状况，我们也不建议大幅加仓。

**IRS长端不建议继续加仓**

上周IRS对资金面的反应非常迅速，一度快速上涨，但由于资金利率无法上涨，因此IRS利率在下半周出现快速回落，空头看到了希望，一路卖到底，多头抵抗力度有限，利率几乎回到周初水平。IRS这样跟着fixing利率频繁波动，其实充满了无奈和迷茫，方向很不明确。

本周，IRS主要受到资金利率的影响。现在来看，目前fixing已经超过了IRS短端利率水平，买盘会逐步发力。我们预计repo IRS 1y很难跌破4.0%。我们建议，如果fixing利率下行带动短端，可尝试少量支付短端固定利率；长端利率不建议继续加仓，基本面偏弱的局面会明显压制长端，而且与债券不同的是，IRS曲线是可以长期倒挂的。（完）