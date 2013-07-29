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货币新闻 | 2013年 7月 29日 星期一 13:44 BJT

台湾人事：金管会主委陈裕璋将去职，由财政部次长曾铭宗接任--消息

路透台北7月29日 - 两位知情人士周一指出，台湾金管会主委陈裕璋将去职，将由财政部次长曾铭宗接任。

金管会消息人士称，行政院下午将公布金管会主委陈裕璋去职。

另有行政院官员表示，陈裕璋去职后将由财政部次长曾铭宗接任。(完) (记者 詹静宜/林妙容；审校 林高丽)
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