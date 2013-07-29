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亚洲 | 2013年 7月 29日 星期一 13:42 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆上档阻力仍沉重

0524GMT

* 美元兑日圆自稍早高位98.34下跌，在97.95下方停止单遭触发

* 反弹至98.20后走疲，低见97.64

* 保证金追缴造成散户自盘初起卖出

* 瞄准一目均衡云区底部97.50下方大量停止单

* 顶部下移，先是98.30-40，之后是98.20，现在是98.00(完) 　　
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