更新版 2-台湾人事：行政院人事大地震，分析师指为拉抬低落的内阁士气

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
* 金管会主委由曾铭宗接任
* 拉抬低落的内阁士气
* 金融监管机关首长异动无碍两岸金融开放 (新增分析师及官员评论)
路透台北7月29日 - 台湾行政院长江宜桦周一公布最新内阁人事布局，其中包括金管会主委陈裕璋将去职，由财政部次长曾铭宗接任。分析师认为，近期连串事件令内阁行政团队士气低落，此举意在拉抬士气和外界观感。
行政院今日公布，其他部会的异动包括国防部长高华柱去职，由副部长李念祖接任；董翔龙接任退辅会主委；陈士魁接任侨委会主委；原住民主委由林江义接任；公共工程委员会主委由颜久荣暂代；行政院社会福利政务委员由冯燕接任。
行政院长江宜桦在行政院记者会上表示，〞目的是藉由重新调整，呼应外界对部会的期待。〞
6月底间，一名陆军下士在服役期间在军中暴毙身亡，引发一连串疑似军中不当管教的事件，且事后国防部的处置未符外界期待，这引发外界排山倒海对国防部的指责声浪。外界即认为，本次撤换的国防部长高华柱即为此下台。
大众银行分析师陈森林则表示，〞景气看起来没有太大进展。政府在经济做不好，一连串的事件处理得又不佳，把表现不理想的阁员换掉，提振一下士气。〞
**无碍两岸开放**
针对本次撤换的金管会主委，金融业人士则表示，目前正值两岸金融开放的关键期，两岸金融业的开放不会因金管会的人事异动遭到阻碍。
富邦金控总经理龚天行表示，当然支持政府的决策及对政府官员任命，希望新主委能在两岸金融开放原有的基础上跨大开放措施，争取全方位的金融业开放，毕竟台湾金融业在大陆发展已落后外资，希望为台湾争取WTO plus的待遇。
“大陆三会首长也有更动，新人事对两岸金融政策方向不会改变!”龚天行说。
金管会主秘林栋梁表示，曾铭宗对金管会业务并不陌生，曾担任过金管会银行局副局长、金管会主任秘书及金管会检查局长等职位。
目前曾铭宗担任财政部次长并兼任台湾金控董事长，过去也曾担任过合作金库银行总经理，对金融业相当熟稔。(完) (撰写 台北记者组；审校 林高丽)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)