更新版 2-台湾人事：行政院人事大地震，分析师指为拉抬低落的内阁士气

* 金管会主委由曾铭宗接任

* 拉抬低落的内阁士气

* 金融监管机关首长异动无碍两岸金融开放 (新增分析师及官员评论)

路透台北7月29日 - 台湾行政院长江宜桦周一公布最新内阁人事布局，其中包括金管会主委陈裕璋将去职，由财政部次长曾铭宗接任。分析师认为，近期连串事件令内阁行政团队士气低落，此举意在拉抬士气和外界观感。

行政院今日公布，其他部会的异动包括国防部长高华柱去职，由副部长李念祖接任；董翔龙接任退辅会主委；陈士魁接任侨委会主委；原住民主委由林江义接任；公共工程委员会主委由颜久荣暂代；行政院社会福利政务委员由冯燕接任。

行政院长江宜桦在行政院记者会上表示，〞目的是藉由重新调整，呼应外界对部会的期待。〞

6月底间，一名陆军下士在服役期间在军中暴毙身亡，引发一连串疑似军中不当管教的事件，且事后国防部的处置未符外界期待，这引发外界排山倒海对国防部的指责声浪。外界即认为，本次撤换的国防部长高华柱即为此下台。

大众银行分析师陈森林则表示，〞景气看起来没有太大进展。政府在经济做不好，一连串的事件处理得又不佳，把表现不理想的阁员换掉，提振一下士气。〞

**无碍两岸开放**

针对本次撤换的金管会主委，金融业人士则表示，目前正值两岸金融开放的关键期，两岸金融业的开放不会因金管会的人事异动遭到阻碍。

富邦金控总经理龚天行表示，当然支持政府的决策及对政府官员任命，希望新主委能在两岸金融开放原有的基础上跨大开放措施，争取全方位的金融业开放，毕竟台湾金融业在大陆发展已落后外资，希望为台湾争取WTO plus的待遇。

“大陆三会首长也有更动，新人事对两岸金融政策方向不会改变!”龚天行说。

金管会主秘林栋梁表示，曾铭宗对金管会业务并不陌生，曾担任过金管会银行局副局长、金管会主任秘书及金管会检查局长等职位。