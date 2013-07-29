更新版-日本经济：央行总裁黑田东彦称调高消费税不会损及经济

马来西亚期市：棕榈油期货下跌，因马币走强且出口税率高于预期
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
“日本央行正在为稳定物价而购进公债。如果人们认为这是在为政府支出融资，那么长期收益率可能会上升，损及货币政策效应。”
黑田东彦说，央行扩张量化宽松的政策目前对结束通缩作用良好。
他表示，当日本经济成长超越潜在增速，将缩小产出缺口，使通胀率料可向央行的2%目标迈进。
黑田东彦说，海外经济仍是未来最大风险，因欧债危机尚未解决，而且中国正在转变过度依赖固定资产投资的经济模式。
日本消费税预定在2014年4月升至8%，在2015年升至10%。首相安倍表示将在秋季决定是否按计划进行消费税第一阶段的调升。
日本财务大臣麻生太郎上周发言支持调升消费税，并说这是展现日本严肃整顿财政的必要之举。
日本若背弃财政改革的承诺可能会打击投资人信心。日本政府债务与GDP之比即使在主要经济体中名列前茅，但由于投资者的信任，其仍能在市场以低廉成本融资。(完) (编译 蔡美珍/李婷仪; 审校 张明均/隋芬)
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。
路透4月13日 - 东南亚股市周四收跌，新加坡股市领跌，该国央行对全球经济增长表示谨慎看法，暗示不愿意在近期收紧货币政策。 新加坡金管局周四一如预期维持货币政策不变，称需要在较长时期内采取“中性”政策立场，而数据则显示新加坡第一季国内生产总值(GDP)下降。 周四公布的初步数据显示，新加坡第一季国内生产总值(GDP)环比年率为下滑1.9%，受制造业和服务业萎缩打压。 新加坡股市 创下逾两周最低收盘水准。 金融类股跌幅最大，星展集团控股 下滑0.8%。 雅加达Mirae Asset Sekuritas的研究主管Taye Shim称，地缘政治紧 张局势升级，将继续让投资者离场观望，从而抑制了市场人气。 印尼股市 收低0.5%，创4月3日以来最低收盘位，金融类股对 大盘的拖累最大。 泰国股市 和菲律宾股市 因公众假日休市。
路透东京4月13日 - 指标东京期胶周四扳回稍早跌幅收高，经纪商称市场参与者在连续两日大跌之后买回橡胶。 东京商品交易所(TOCOM)期胶前两个交易日累计下挫8.2%，受累于日圆走强以及上海期胶跌至五个月低点。 TOCOM-9月橡胶期约收高3.3日圆，报每公斤223日圆，盘中稍早触及11月21日以来最低位215.5日圆。 沪胶主力9月合约下滑15元人民币，收报每吨14,985元。 新加坡5月期胶最新报每公斤160.70美分，涨0.4美分。 (完) (编译 王兴亚；审校 于春红)