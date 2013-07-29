更新版-日本经济：央行总裁黑田东彦称调高消费税不会损及经济

“日本央行正在为稳定物价而购进公债。如果人们认为这是在为政府支出融资，那么长期收益率可能会上升，损及货币政策效应。”

黑田东彦说，央行扩张量化宽松的政策目前对结束通缩作用良好。

他表示，当日本经济成长超越潜在增速，将缩小产出缺口，使通胀率料可向央行的2%目标迈进。

黑田东彦说，海外经济仍是未来最大风险，因欧债危机尚未解决，而且中国正在转变过度依赖固定资产投资的经济模式。

日本消费税预定在2014年4月升至8%，在2015年升至10%。首相安倍表示将在秋季决定是否按计划进行消费税第一阶段的调升。

日本财务大臣麻生太郎上周发言支持调升消费税，并说这是展现日本严肃整顿财政的必要之举。