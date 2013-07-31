港股业绩：恒隆地产中期基本纯利按年倒退23%，因物业销售收益大减

路透香港7月31日 - 由于香港的房地产销售收入大减，恒隆地产 周三宣布的2013年上半年基本纯利按年下跌23%，但中港两地投资物业租金收益则有双位数字增长。

近年主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产表示，截至6月底止半年，撇除投资物业重估后的基本纯利为19.33亿港元，期内公司只出售了五个香港的剩余住宅发展物业，相关溢利仅6,000万港元，比去年同期销售117个单位录得8亿港元溢利大幅减少。

至于租务业务继续为公司带来稳定及持续的收益，倘不计入年内出售非核心投资物业的影响，香港投资物业租金收入及营业溢利分别按年增长11%和12%，至15.2亿港元和13.08亿港元；中国内地投资物业的租金收入及营业溢利则分别升15%和14%，至17.01亿港元和13.37亿港元。内地业务的贡献已轻微超越香港。

截至6月底止，恒隆地产的现金及银行结余为335.59亿港元，扣除债项后债项净额为3.27亿港元。而去年底的现金及银行结余为360.25亿港元及净现金62.89亿港元。

公布业绩前，恒隆地产早盘收低0.2%，报25.05港元；大盘恒生指数 收高0.22%。(完)

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