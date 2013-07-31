港股业绩：恒隆地产中期基本纯利按年倒退23%，因物业销售收益大减

国际油市：亚洲汽油裂解价差触及四周高位，石脑油受强劲需求支撑
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透香港7月31日 - 由于香港的房地产销售收入大减，恒隆地产 周三宣布的2013年上半年基本纯利按年下跌23%，但中港两地投资物业租金收益则有双位数字增长。
近年主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产表示，截至6月底止半年，撇除投资物业重估后的基本纯利为19.33亿港元，期内公司只出售了五个香港的剩余住宅发展物业，相关溢利仅6,000万港元，比去年同期销售117个单位录得8亿港元溢利大幅减少。
至于租务业务继续为公司带来稳定及持续的收益，倘不计入年内出售非核心投资物业的影响，香港投资物业租金收入及营业溢利分别按年增长11%和12%，至15.2亿港元和13.08亿港元；中国内地投资物业的租金收入及营业溢利则分别升15%和14%，至17.01亿港元和13.37亿港元。内地业务的贡献已轻微超越香港。
截至6月底止，恒隆地产的现金及银行结余为335.59亿港元，扣除债项后债项净额为3.27亿港元。而去年底的现金及银行结余为360.25亿港元及净现金62.89亿港元。
公布业绩前，恒隆地产早盘收低0.2%，报25.05港元；大盘恒生指数 收高0.22%。(完)
浏览恒隆地产其他新闻，请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪；审校 林高丽)
路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
路透3月29日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 268.4 61 270.4 15 * 5月 260.9 83 263.7 2 * 6月 253.8 138 254.9 31 * 7月 249.7 435 252.6 167 * 8月 247.1 3239 249.2 683 * 9月 244.0 3300 245.9 886 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透迪拜3月29日 - 亚洲燃料油市场周三微升，盘中交投低迷，但交易商称全球残渣燃料油库存上升，料将在短期内抑制燃料油价格大幅上涨。